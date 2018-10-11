الرياض تعد تقريرا عن اختفاء خاشقجي والمحققون الأتراك يفتشون قنصليتها

غادر فريق البحث الجنائي التركي المشارك في مجموعة العمل المشتركة المشكلة للتحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، في وقت مبكر فجر اليوم الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، وذلك حسبما أعلنت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء. وحسب الوكالة التركية، غادر الفريق مقر القنصلية بعد أن أنهى عمله الذي استغرق 9 ساعات كاملة، في حين لا يزال المسؤولون بالمجموعة المشتركة يواصلون أعمالهم.
وقال شاهد إن فريق التحقيق التركي الذي يضم حوالي عشرة أشخاص غادر القنصلية قبل الساعة الخامسة (الثانية بتوقيت غرينتش) صباح الثلاثاء بعد استكمال التفتيش. وقال شاهد آخر إن مدعيا تركيا غادر بعد ذلك بقرابة الساعة أو الساعة والنصف في حين خرج الفريق السعودي بعده بقليل في ثلاث سيارات.
وذكر شاهد لرويترز أن أربع سيارات للطب الشرعي وقفت خارج القنصلية وحملت عينات من التربة وبابا معدنيا من الحديقة. واشتمل فريق البحث على أحد الكلاب البوليسية. وقال مسؤول إنهم أخذوا عيّنات، وبخاصّة من تراب حديقة القنصليّة.
أسرة خاشقجي تدعو لتحقيق مستقل
وأثناء التفتيش، قالت محطة (سي.إن.إن) وصحيفة نيويورك تايمز يوم أمس الإثنين إن السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي خلال تحقيق سار على نحو خاطئ فيما تكهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "قتلة مارقين" ربما يتحملون المسؤولية. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة السعودية على تقرير (سي.إن.إن).
من جهتها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر قريبة من الملف قولها إن المملكة تدرس إمكانية القول إن عملاء غير منضبطين قتلوا خاشقجي بالخطأ خلال جلسة استجواب. وعلى غرار "سي ان ان"، قالت الصحيفة إن التقرير لم يكتمل بعد.
ونقلت نيويورك تايمز عن شخص مطلع على الخطط السعودية قوله إن ولي العهد وافق على إجراء تحقيق أو تسليم خاشقجي للسعودية. وقالت الصحيفة إن الحكومة السعودية ستحمي الأمير بإلقاء اللوم على مسؤول مخابرات فيما يتعلق بالعملية التي سارت على نحو خاطئ.
ودعا بيان لأسرة خاشقجي صدر أمس الاثنين إلى إجراء تحقيق. وعبرت الأسرة في البيان عن حزنها لتضارب الأنباء بشأن مصير خاشقجي بعدما فقدت الاتصال به قبل أسبوعين. ودعا البيان إلى تأسيس لجنة مستقلة وحيادية ذات طبيعة دولية للتحقيق في ملابسات اختفائه.
واختفت آثار الصحفي السعودي، وهو أحد أبزر المنتقدين للحكومة السعودية، في 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
ص.ش/ع.ج (د ب ا، أ ف ب، رويترز)
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
خاشقجي من منتقدي النظام السعودي
جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تاريخ ومكان الاختفاء
في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية
منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تفتيش القنصلية
مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي
بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة
نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
السيارة السوداء
ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
خطة لاستدراج خاشقجي ؟
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تركيا تملك الأدلة
في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
السعودية تطالب بتحقيق مشترك
قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك