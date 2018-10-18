 الرياض تعترف بمقتل خاشقجي و″بلا حدود″ تحذر من ″المساومة″ في قضيته | أخبار | DW | 20.10.2018

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أخبار

الرياض تعترف بمقتل خاشقجي و"بلا حدود" تحذر من "المساومة" في قضيته

بعد أكثر من أسبوعين من تمسّك الرياض بأن خاشقجي غادر قنصليتها باسطنبول بعيد دخوله إيّاها، أعلنت الرياض مقتله بالقنصلية. ترامب اعتبر الإعلان خطوة مهمة وسط شكوك أقرب حلفائه وتحذير مراسلون بلا حدود من أي مساومة مع السعودية.

Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

حذر الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 من إجراء أي "مساومة" مع السعودية في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي لأن ذلك سيعطيها "ترخيصا بالقتل". وكتب دولوار على تويتر في تغريدة له أنه "بعد الإقرار بمقتل" خاشقجي، فان "مراسلون بلا حدود" "تنتظر الإبقاء على ضغط حازم ومتواصل وقوي على السعودية، حتى جلاء الحقيقة كاملة بشأن القضية والتوصل إلى إطلاق سراح صحافيين سعوديين حكم عليهم بعقوبات مروعة ومنافية للمنطق".

وأكّدت الرياض فجر السبت، للمرة الأولى، أنّ خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول إثر وقوع "شجار واشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخل مبنى القنصلية. وتزامناً، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ومسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، من مناصبهم، في وقت ذكرت فيه الرياض أنّها أوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية.

مختارات

تفتش الشرطة التركية غابة على مشارف اسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة بحثا عن جثمان الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل نحو أسبوعين بعدما دخل القنصلية السعودية، فيما طالبت منظّمات دولية الأمم المتحدة بفتح تحقيق حول ماجرى. (19.10.2018)

لم يعد جمال خاشقجي مجرد مواطن سعودي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده، وإنما تحول إلى رمز للانقسام الكبير في الشرق الأوسط. أزمة اختفاء خاشقجي قد تترك آثاراً كبيرة على عدة ملفات محورية أهمها "الناتو العربي". (18.10.2018)

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يعتبر التفسيرات التي قدّمتها الرياض فجر السبت لملابسات مقتل جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري "جديرة بالثقة"، و"خطوة أولى مهمّة".

وردّاً على سؤال لصحفي قال ترامب "أقولها مجدّداً، الوقت ما زال مبكراً، نحن لم ننته بعد من تقييمنا أو من التحقيق ولكنني أعتقد أنّها خطوة أولى مهمّة"، في إشارة إلى ما أعلنته الرياض مساء الجمعة/فجر السبت من أنّ خاشقجي قتل داخل قنصليتها إثر وقوع "شجار واشتباك بالأيدي" مع عدد من العناصر السعوديين داخلها. وعن إمكانية فرض واشنطن عقوبات على الرياض بسبب هذه القضية قال ترامب "الوقت ما زال مبكراً جداً للحديث عن هذا الأمر".

وأتى تصريح ترامب بعيد إعلان البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة "حزينة" لتبلّغها بمقتل خاشقجي. وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز في أول ردّ فعل أميركي على الإعلان السعودي "سنواصل متابعة التحقيقات الدولية من كثب في هذا الحادث المأسوي والمطالبة بأن يتم إحقاق العدالة من دون تأخير وبشفافية وبما يتّفق مع كلّ الإجراءات القانونية الواجبة".

برلمانيون أمريكيون متشككون من الرواية

واتسمت مواقف برلمانيين أميركيين بالكثير من الحدّة إزاء إعلان الرياض مقتل خاشقجي. وشكّك السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي يعتبر من أبرز حلفاء ترامب، بالرواية التي قدّمتها السعودية وكتب في تغريدة على تويتر "القول إنّني مشكّك في الرواية السعودية الجديدة حول خاشقجي لا يفي شعوري حقّه".

من جهته قال بوب مينديز، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنّه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تفرض على السعوديين المتورّطين في مقتل خاشقجي عقوبات بموجب قانون أميركي أطلق عليه اسم سيرغي ماغنيتسكي.." وأضاف إن ما أعلنته السعودية فجر السبت من سرد للوقائع واجراءات اتّخذتها هي "أبعد ما يكون عن النهاية، ونحن بحاجة إلى مواصلة الضغط الدولي".

دولياً، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل خاشقجي. وقال غوتيريش في بيان قدّم فيه تعازيه إلى أسرة خاشقجي وأصدقائه إنّه "يشدّد على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومعمّق وشفّاف في ظروف وفاة خاشقجي وعلى المحاسبة التامّة للمسؤولين عنه".

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

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  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

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  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

أشارت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير حديث لها إلى أن حياة الصحفيين معرضة للخطر في الكثير من دول العالم ويتم كل أسبوع اغتيال صحفي. وفي النصف الأول فقط من عام 2018 قتل 36 صحفيا محترفا و9 من صحافة المواطن. (08.10.2018)  

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