الرياض بين واشنطن وموسكو .. إلى أي منهما تميل الكفة؟

تحليل: ماذا تفعل السعودية بالعائدات النفطية المتزايدة؟

مع تضاعف أسعار النفط تتخطى السعودية مشكلة العجز في الموازنة وتحقق فوائض مالية كبيرة. لكن السؤال، هل تستمر كالسابق في تمويل مشاريع البريستيج أم تتحول إلى الصناعة التحويلية التي تساعد على إحلال الواردات وحل مشكلة البطالة؟