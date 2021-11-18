الرياض بين واشنطن وموسكو .. إلى أي منهما تميل الكفة؟

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في خطوة مفاجئة.. وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي ويجتمع مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.. ماذا وراء هذه الزيارة؟ وكيف تنظر إليها واشنطن؟
فيما يبدو محاولة لتخفيف حدة انتقادات زيارته المقررة للسعودية، ذكر الرئيس الأمريكي أنه لن يجتمع مع ولي العهد السعودي بصورة ثنائية، بل سيراه في "اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه"، وذلك خلال جولته بالمنطقة في يوليو القادم.
مع تضاعف أسعار النفط تتخطى السعودية مشكلة العجز في الموازنة وتحقق فوائض مالية كبيرة. لكن السؤال، هل تستمر كالسابق في تمويل مشاريع البريستيج أم تتحول إلى الصناعة التحويلية التي تساعد على إحلال الواردات وحل مشكلة البطالة؟
تعيش السعودية نشوة مع ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد. فما مدى واقعية الجهود، التي تشمل مثلا إنشاء منتجعات تزلج على الجليد في الصحراء؛ لتنويع الاقتصاد في النظام الملكي الغني؟
أخيرا وبعد انتظار قررت الدول الأعضاء في "أوبك بلس" تسريع وتيرة إنتاج النفط تلبية للدعوات الملحة للغربيين، سيما عقب الحظر الأوروبي شبه الكلي للنفط الروسي وتزايد المخاوف من حدوث نقص في الأسواق العالمية.
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