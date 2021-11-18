 الرياض بين واشنطن وموسكو .. إلى أي منهما تميل الكفة؟ | مسائية DW | DW | 17.06.2022

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مسائية DW

الرياض بين واشنطن وموسكو .. إلى أي منهما تميل الكفة؟

في خطوة مفاجئة.. وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي ويجتمع مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.. ماذا وراء هذه الزيارة؟ وكيف تنظر إليها واشنطن؟

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