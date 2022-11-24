 الرياضة والبداية الجديدة | صحتك بين يديك | DW | 24.11.2022

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صحتك بين يديك

الرياضة والبداية الجديدة

من لم يمارس الرياضة لفترة طويلة، عليه البدء ببطء، والبحث عن الرياضات التي تناسبه.

المزيد من المركز الإعلامي

DW In Good Shape 25.11.2022 Freeletics Copyright: BR

هل توجد مخاطر لتطبيقات اللياقة البدنية؟ 24.11.2022

Titel: DW In Good Shape 25.11.2022 Fitnesscheck Copyright: ZDF

اختبار اللياقة 24.11.2022

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صحتك بين يديك - فلترة الجسم من المواد السامة والتخلص منها 17.11.2022

ARCHIV - 16.01.2013, Dresden: Eine Dialyse-Patientin sitzt an einem herkömmlichen Dialysegerät im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus und erhält eine Blutreinigung. Allein in Deutschland sind rund 80 000 Menschen dauerhaft auf Dialyse angewiesen. Findet sich keine Spenderniere, dann heißt das für die allermeisten: Dreimal pro Woche zur Blutwäsche ins Krankenhaus oder zum Arzt. Forscher arbeiten seit Jahren daran, eine tragbare künstliche Niere zu entwickeln. (Zu dpa Ersatzniere in der Weste: Neue Ansätze für mobile Dialyse vom 07.03.2018) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

عندما تفشل الكلى في أداء مهامها 17.11.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الرياضة والصحة 24.11.2022

Aurelia Damann Die Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

تمرين شد الجسم على الأريكة 24.11.2022

وصفة إحدى المؤثرات للطعام والرياضة

وصفة إحدى المؤثرات للطعام والرياضة 24.11.2022

DW In Good Shape 25.11.2022 Sport Copyright: WDR

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