الرياضة والبداية الجديدة

كرة القدم العراقية.. محاولات حثيثة للتخلص من "حكم" غياب الأمن

كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العراق، وقد استطاعت أن تجمع مختلف مكونات البلاد معًا. كان المشجعون يتطلعون إلى إقامة أول مباراة دولية على أرض العراق منذ أكثر من عقد، لكن الآمال تبددت.