الرياضة والبداية الجديدة

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من لم يمارس الرياضة لفترة طويلة، عليه البدء ببطء، والبحث عن الرياضات التي تناسبه.
كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العراق، وقد استطاعت أن تجمع مختلف مكونات البلاد معًا. كان المشجعون يتطلعون إلى إقامة أول مباراة دولية على أرض العراق منذ أكثر من عقد، لكن الآمال تبددت.
هل يمكن لفريق مكون من بايدن وروحاني أن ينجح في إطلاق بداية جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا يبقى رهينا لكثير من العوامل ولاسيما السياسة الإيرانية، علما بأن ترامب ما يزال في الحكم.
إثر الهزائم المتتالية في منافسات الدوري الألماني أعلن هيرتا برلين إقالة مدربه تايفون كوركوت بعد ثلاثة أشهر من توليه المسؤولية، ويطمح النادي للخروج من منطقة الخطر في المباريات المتبقية من الموسم.
عانت أندريا سوس في سن مبكرة (32 ) عامًا من السكتة الدماغية وعاشت عواقبها منذ ذلك الحين. أسباب غير واضحة وعواقب لا تخلو من الصعوبات والتحديات، بيد أن الشابة تعود شيئا فشيئا إلى حياتها اليومية. لكن كيف؟
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