  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
قضايا راهنة
كوب 29الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
بث مباشر

الروهينجا

تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات

تقارير وتحليلات

مظاهرات في ميانمار

تقرير أممي يدين جيش ميانمار لاضطهاده المعارضين

تقرير أممي يدين جيش ميانمار لاضطهاده المعارضين

أدان تقرير أممي أعمال العنف التي نفذها جيش ميانمار ضد المعارضين، متهما إياه بالتسبب "بأزمة دائمة لحقوق الإنسان".
سياسة٣ مارس ٢٠٢٣
أرشيف: صور نازحي الروهينغا في بنغلاجيش (نوفمبر 2017)

تفاقم مأساة الروهينغا في محاولات نزوحهم نحو إندونيسيا

تفاقم مأساة الروهينغا في محاولات نزوحهم نحو إندونيسيا

وصول مجموعة أخرى من لاجئي الروهينغا إلى إندونيسيا، فيما أكدت الأمم المتحدة مصرع عشرين منهم خلال الأسابيع الماضية.
سياسة٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
أُجبر نحو 100 ألف من أقلية الروهينجا المسلمة على الفرار إلى بنغلادش

واشنطن تصنف العنف ضد الروهينجا على أنه إبادة جماعية

واشنطن تصنف العنف ضد الروهينجا على أنه إبادة جماعية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصنف حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على الروهينجا على أنها "إبادة جماعية".
سياسة٢١ مارس ٢٠٢٢
مظاهرات في ميانمار ضد الانقلاب العسكري

المعبوثة الأممية تدين بشد استمرار إراقة الدماء في ميانمار

المعبوثة الأممية تدين بشد استمرار إراقة الدماء في ميانمار

دانت المبعوثة الأممية إلى ميانمار "بشدة" استمرار إراقة الدماء في البلاد بعد سقوط عدد من القتلى في مظاهرات ضد الأنقلاب.
سياسة١٤ مارس ٢٠٢١
Bangladesch Umsiedlung von Rohingya

على جزيرة نائية.. بنغلادش تمضي قدما في إعادة توطين الروهينجا

على جزيرة نائية.. بنغلادش تمضي قدما في إعادة توطين الروهينجا

بنغلادش تنقل لاجئين من الروهينجا من مخيماتهم إلى جزيرة تضربها أعاصير وفيضانات باستمرار، في خطة تلقى انتقادات.
سياسة٤ ديسمبر ٢٠٢٠
أكبر مخيم في العالم في بنغلاديش يقطنه آلاف اللاجئين من الروهينجا

مسؤول ماليزي: لاجئون من الروهينجا ألقيت جثثهم في البحر

مسؤول ماليزي: لاجئون من الروهينجا ألقيت جثثهم في البحر

قال مسؤول إنقاذ ماليزي نقلا عن لاجئين من الروهينجا إن العشرات من ركاب زورق مكدس بالمئات توفوا وألقيت جثثهم في البحر.
سياسة٢٤ يونيو ٢٠٢٠
اظهار المزيد
محتوى مساهماتنا الـ (22) حول هذا الموضوع