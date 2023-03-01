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الروهينجا
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تقارير وتحليلات
تقرير أممي يدين جيش ميانمار لاضطهاده المعارضين
تقرير أممي يدين جيش ميانمار لاضطهاده المعارضين
أدان تقرير أممي أعمال العنف التي نفذها جيش ميانمار ضد المعارضين، متهما إياه بالتسبب "بأزمة دائمة لحقوق الإنسان".
سياسة
2023/3/3
٣ مارس ٢٠٢٣
تفاقم مأساة الروهينغا في محاولات نزوحهم نحو إندونيسيا
تفاقم مأساة الروهينغا في محاولات نزوحهم نحو إندونيسيا
وصول مجموعة أخرى من لاجئي الروهينغا إلى إندونيسيا، فيما أكدت الأمم المتحدة مصرع عشرين منهم خلال الأسابيع الماضية.
سياسة
2022/12/27
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
واشنطن تصنف العنف ضد الروهينجا على أنه إبادة جماعية
واشنطن تصنف العنف ضد الروهينجا على أنه إبادة جماعية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصنف حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على الروهينجا على أنها "إبادة جماعية".
سياسة
2022/3/21
٢١ مارس ٢٠٢٢
المعبوثة الأممية تدين بشد استمرار إراقة الدماء في ميانمار
المعبوثة الأممية تدين بشد استمرار إراقة الدماء في ميانمار
دانت المبعوثة الأممية إلى ميانمار "بشدة" استمرار إراقة الدماء في البلاد بعد سقوط عدد من القتلى في مظاهرات ضد الأنقلاب.
سياسة
2021/3/14
١٤ مارس ٢٠٢١
على جزيرة نائية.. بنغلادش تمضي قدما في إعادة توطين الروهينجا
على جزيرة نائية.. بنغلادش تمضي قدما في إعادة توطين الروهينجا
بنغلادش تنقل لاجئين من الروهينجا من مخيماتهم إلى جزيرة تضربها أعاصير وفيضانات باستمرار، في خطة تلقى انتقادات.
سياسة
2020/12/4
٤ ديسمبر ٢٠٢٠
مسؤول ماليزي: لاجئون من الروهينجا ألقيت جثثهم في البحر
مسؤول ماليزي: لاجئون من الروهينجا ألقيت جثثهم في البحر
قال مسؤول إنقاذ ماليزي نقلا عن لاجئين من الروهينجا إن العشرات من ركاب زورق مكدس بالمئات توفوا وألقيت جثثهم في البحر.
سياسة
2020/6/24
٢٤ يونيو ٢٠٢٠
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