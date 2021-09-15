 الروس في منطقة الساحل...″دخول″ على مناطق نفوذ الغرب؟ | مسائية DW | DW | 24.12.2021

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مسائية DW

الروس في منطقة الساحل..."دخول" على مناطق نفوذ الغرب؟

إدانات أوروبية لحكومة مالي الانتقالية لاعتمادها مرتزقة فاغنر الروسية، وتصاعد التوتر بين حلف الناتو وموسكو حول أوكرانيا.. فهل بدأ الغرب وروسيا حرب توسيع مناطق النفوذ كل في مجال الآخر؟

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