الروس في منطقة الساحل..."دخول" على مناطق نفوذ الغرب؟

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إدانات أوروبية لحكومة مالي الانتقالية لاعتمادها مرتزقة فاغنر الروسية، وتصاعد التوتر بين حلف الناتو وموسكو حول أوكرانيا.. فهل بدأ الغرب وروسيا حرب توسيع مناطق النفوذ كل في مجال الآخر؟
أدانت 15 دولة غربية انتشار مرتزقة روس من مجموعة فاغنر شبه العسكرية في مالي، منددة بـ"ضلوع" موسكو في تأمين دعم مادي لانتشار هذه القوات، ومحذرة من تداعيات على الوضع في غرب إفريقيا وعلى الجهود الدولية في محاربة الجهاديين.
بعد الانسحاب الفرنسي من البلاد باتت الحكومة العسكرية في مالي تواجه مهمة في غاية الصعوبة تتمثل في مواجهة تهديدات المتطرفين من جهة وتلويح زعماء دول غرب أفريقيا بفرض المزيد من العقوبات في حال عدم إجراء انتخابات من جهة أخرى.
في ظل التصعيد بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والغرب عموما من جهة أخرى قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية بسبب ممارساتها في عدد من الدول بينها دول عربية وأفريقية.
الرئيس الروسي بوتين يندد بما اعتبره انتهاكاً للخطوط الحمراء الروسية في أوكرانيا، ويطالب بمفاوضات فورية مع حلف شمال الأطلسي تمنح روسيا ضمانات لأمنها، حسب قوله. والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية.
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