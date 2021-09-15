الروس في منطقة الساحل..."دخول" على مناطق نفوذ الغرب؟

بينها ألمانيا.. 15 دولة تدين انتشار مرتزقة روس في مالي

أدانت 15 دولة غربية انتشار مرتزقة روس من مجموعة فاغنر شبه العسكرية في مالي، منددة بـ"ضلوع" موسكو في تأمين دعم مادي لانتشار هذه القوات، ومحذرة من تداعيات على الوضع في غرب إفريقيا وعلى الجهود الدولية في محاربة الجهاديين.