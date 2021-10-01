الروبية في التجارة بين الإمارات والهند. ابتعاد عن الدولار؟

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محادثاتٌ إماراتية هندية للتعامل بالروبية الهندية بدلا من الدولار في معاملات السلع غير النفطية. هل تتجه أبو ظبي كما دولٍ خليجيةٍ أخرى، إلى الاعتماد على بدائل للدولار، أو الاستغناء عنه في المستقبل؟
كشف مكتب الإحصاء في بكين أن عدد سكان الصين تراجع عام 2022 للمرة الأولى منذ ستة عقود. وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد السكان، لتحل الهند مكان الصين كأكبر قوة ديموغرافية في العالم.
توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تباطؤ الاقتصاد في عام 2023 وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أسواق العمل، محذرة من توترات اجتماعية على المستوى العالمي.
يتطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دعم الهند في تنفيذ "صيغة سلام" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فما صيغة السلام التي يقترحها زيلينسكي؟
في العام الماضي، هيمن الغزو الروسي لأوكرانيا على الاجتماع في دافوس. هذا العام، ينصب التركيز على الآثار الاقتصادية للحرب والركود المحتمل. ويطمح المنتدى في أن تتمكن النخب الاقتصادية والسياسية من "التعاون في عالم مشرذم".
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