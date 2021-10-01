 الروبية في التجارة بين الإمارات والهند. ابتعاد عن الدولار؟ | مسائية DW | DW | 20.01.2023

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مسائية DW

الروبية في التجارة بين الإمارات والهند. ابتعاد عن الدولار؟

محادثاتٌ إماراتية هندية للتعامل بالروبية الهندية بدلا من الدولار في معاملات السلع غير النفطية. هل تتجه أبو ظبي كما دولٍ خليجيةٍ أخرى، إلى الاعتماد على بدائل للدولار، أو الاستغناء عنه في المستقبل؟

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