الروبية في التجارة بين الإمارات والهند. ابتعاد عن الدولار؟

عدد سكان الصين ينكمش للمرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود

كشف مكتب الإحصاء في بكين أن عدد سكان الصين تراجع عام 2022 للمرة الأولى منذ ستة عقود. وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد السكان، لتحل الهند مكان الصين كأكبر قوة ديموغرافية في العالم.