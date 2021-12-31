 الروبوت الزميل | المستقبل الآن | DW | 05.06.2022

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المستقبل الآن

الروبوت الزميل

الروبوت في القطاع الصناعي أصبح منذ زمن طويل جزءا من العملية الإنتاجية إلى جانب الإنسان. لكن الجيل الجديد من الروبوتات يمكنه القيام بالمزيد، كالعمل في قطاع الحرف اليدوية.

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Bildnummer: 52015095 Datum: 23.03.2004 Copyright: imago/imagebroker Menschen unterschiedlicher Hautfarbe geben sich die Hand, Personen , Highlight , Körperteile; 2004, Symbolfoto, Hand, Hände, Integration, Völkerverständigung, shakehands, shake hands, Multikulti, multikulturelle, multikultureller, multikulturelles, Zusammenhalt, Akzeptanz, Verständigung, Toleranz, Zusammenarbeit; , quer, Kbdig, Einzelbild, Deutschland, ,

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ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR ABLAUF DER SPERRFRIST, 15. Mai 2013, 23.00 Uhr VERÖFFENTLICHT WERDEN! DIE NICHTEINHALTUNG DES EMBARGOS HÄTTE EMPFINDLICHE EINSCHRÄNKUNGEN DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN AUS DEN USA ZUR FOLGE. --- HANDOUT - This is an African Clawed Frog (Xenopus Laevis). These frogs, originally imported for early 20th century pregnancy tests, carried a deadly amphibian disease to the US, according to a new study published in the journal PLOS ONE. Foto: Adam Bewick/dpa (zu dpa «Laborfrösche verbreiteten tödlichen Amphibienpilz» vom 15.05.2013) (ACHTUNG: Nur für die redaktionelle Nutzung!) ++

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ARCHIV - Nur briefmarkengroß sind diese von der Jenoptik-Sparte Optische Systeme in Jena als Prototypen entwickelte «Mini-Labore», die nach dem Heißpräge-Verfahren von Kunststoffmaterialien hergestellt werden (Archivfoto vom 12.02.2009). Der Technologie-Konzern Jenoptik legt am 08.11.2012 eine Zwischenbilanz für das laufende Geschäftsjahr vor. Foto: Jan-Peter Kasper/dpa (zu lth vom 08.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

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