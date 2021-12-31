الروبوت الزميل

تطوير روبوت مصنوع من السكر والجيلاتين لأغراض طبية

لطالما حاول الباحثون تطوير روبوتات يمكنها السباحة في جسم الإنسان لعلاج الأنسجة المريضة. غير أن هذه الروبوتات كانت تتحلل في الماء. اليوم توصل الباحثون لابتكار روبوت أكثر مقاومة للماء. فماهي خصائص هذا الاكتشاف الجديد؟