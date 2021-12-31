الروبوت الزميل

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الروبوت في القطاع الصناعي أصبح منذ زمن طويل جزءا من العملية الإنتاجية إلى جانب الإنسان. لكن الجيل الجديد من الروبوتات يمكنه القيام بالمزيد، كالعمل في قطاع الحرف اليدوية.
لطالما حاول الباحثون تطوير روبوتات يمكنها السباحة في جسم الإنسان لعلاج الأنسجة المريضة. غير أن هذه الروبوتات كانت تتحلل في الماء. اليوم توصل الباحثون لابتكار روبوت أكثر مقاومة للماء. فماهي خصائص هذا الاكتشاف الجديد؟
أكد فريق من العلماء أن روبوتات "زينوبوتس xenobots " وهي نوع من الخلايا الحية مدعومة بتركيبات صناعية يمكنها التكاثر وتجديد نفسها والتحرك لعدة أيام ما قد يمثل إنجازاً هائلاً خصوصاً في المجال الطبي.
في ظل انتشار حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم فريق استقصاء الحقائق بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ الحسابات المزيفة أو المتصيدين الإلكترونيين أو البرامج الروبوتية.
"اكتشاف الفيروسات المميتة" "توصيل جرعات الدواء إلى الخلايا داخل الجسم" مهام يمكن لروبوتات الحمض النووي تأديتها، حسبما يعتقد علماء أمريكيون قطعوا شوطا كبيرا في تحقيق هذا الهدف بتطوير تقنية جديدة. فما هي مزاياها؟
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