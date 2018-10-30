 الرواية الرسمية التركية: خاشقجي قتل خنقا وفق خطة معدة سلفا | أخبار | DW | 31.10.2018

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أخبار

الرواية الرسمية التركية: خاشقجي قتل خنقا وفق خطة معدة سلفا

قدمت السلطات القضائية التركية روايتها الرسمية في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد حوالي شهر من مقتله. الرواية الرسمية جاءت متطابقة لما تم تسريبه، إذ ذكرت النيابة التركية أن خاشقجي قتل خنقا بعد دخوله القنصلية.

Ermordeter Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/M. E. Yildirim)

ذكرت النيابة العامة في تركيا في بيان اليوم الأربعاء (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتِل خنقا بعد دخوله قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

مختارات

فيما تستمر التحقيقات التركية ومعها بعثة محققين سعوديين بهدف كشف ملابسات مقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه لمشاركة خبراء دوليين في التحقيق الجاري. (30.10.2018)

ذكر تقرير إعلامي تركي أن أنقرة رفضت طلب المدعي العام السعودي مشاركتها كامل ملف التحقيق بمقتل خاشقجي. وزير الخارجية التركي أشاد بزيارة المدعي العام السعودي والتعاون بين البلدين، لكنه تمسك في المقابل بالمطالب التركية. (29.10.2018)

وأضافت النيابة أنه تم قتل خاشقجي، وفقاً لخطة كانت معدة سلفا، وتم تقطيع جثته والتخلص منها. وحول ما أشيع عن وجود متعاون محلي تسلم جثة الصحفي القتيل قالت النيابة العامة التركية: "تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".

وأوضحت النيابة التركية في بيانها أنه "تم مجددا المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية" للمثول أمام المحاكمة في تركيا.

وقدم الجانب التركي حصيلة سلبية عن اللقاءات مع النائب العام السعودي قائلا: "لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات ( مع الجانب السعودي) رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة".

وكان النائب العام السعودي سعود المعجب وصل إلى إسطنبول أول أمس الاثنين والتقى مرتين نظيره التركي عرفان فيدان، الذي يقود التحقيق في مقتل خاشقجي. كما أفادت مصادر إعلامية تركية أن المعجب غادر إسطنبول اليوم الأربعاء عائدا إلى بلاده.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ.ف.ب)

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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ميشيل باشليه تدعو لمشاركة دولية في التحقيق بقضية خاشقجي 30.10.2018

فيما تستمر التحقيقات التركية ومعها بعثة محققين سعوديين بهدف كشف ملابسات مقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه لمشاركة خبراء دوليين في التحقيق الجاري.

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هل يطيح خاشقجي بمحمد بن سلمان؟ 16.10.2018

يبدو أن حل لغز اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبح قريباً، بعد تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول. هل سيتحول الأمير محمد بن سلمان من قائد مصلح إلى قاتل لصحفي ومواطن سعودي؟ خبراء يسلطون الضوء على التداعيات.

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سي.إن.إن: السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي 15.10.2018

بعد أن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية وجود "عناصر غير منضبطين" ربما يكونون مسؤولين عن مقتل خاشقجي، كشفت محطة "سي إن إن" الأمريكية عن استعداد السعودية للاعتراف رسميا بمقتل خاشقجي عن طريق الخطأ.

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