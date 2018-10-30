الرواية الرسمية التركية: خاشقجي قتل خنقا وفق خطة معدة سلفا

ذكرت النيابة العامة في تركيا في بيان اليوم الأربعاء (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتِل خنقا بعد دخوله قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وأضافت النيابة أنه تم قتل خاشقجي، وفقاً لخطة كانت معدة سلفا، وتم تقطيع جثته والتخلص منها. وحول ما أشيع عن وجود متعاون محلي تسلم جثة الصحفي القتيل قالت النيابة العامة التركية: "تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".

وأوضحت النيابة التركية في بيانها أنه "تم مجددا المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية" للمثول أمام المحاكمة في تركيا.

وقدم الجانب التركي حصيلة سلبية عن اللقاءات مع النائب العام السعودي قائلا: "لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات ( مع الجانب السعودي) رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة".

وكان النائب العام السعودي سعود المعجب وصل إلى إسطنبول أول أمس الاثنين والتقى مرتين نظيره التركي عرفان فيدان، الذي يقود التحقيق في مقتل خاشقجي. كما أفادت مصادر إعلامية تركية أن المعجب غادر إسطنبول اليوم الأربعاء عائدا إلى بلاده.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ.ف.ب)