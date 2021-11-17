 الرهاب الاجتماعي في زمن الجائحة | صحتك بين يديك | DW | 02.09.2022

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صحتك بين يديك

الرهاب الاجتماعي في زمن الجائحة

في عام 2020، تغلبت كرستين على مخاوفها الاجتماعية بالعلاج. ولكن بعد ذلك جاء الإغلاق. الآن عليها تنشيط علاقاتها الاجتماعية والتغلب على مخاوفها من جديد.

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