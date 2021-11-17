الرهاب الاجتماعي في زمن الجائحة

رغم التحذيرات... شيوع علاج الاكتئاب بعقار "سيء السمعة" في أمريكا

بالرغم من عدم التيقن من فعاليته، يزداد في الولايات المتحدة اللجوء إلى عقار مخدر للعلاج من الاكتئاب. ودفعت القيود الصحية خلال الجائحة إلى سماح السلطات للأطباء بوصف الأدوية عن بُعد، ومن ضمنها هذا العقار ذي السمعة السيئة.