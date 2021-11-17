الرهاب الاجتماعي في زمن الجائحة

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في عام 2020، تغلبت كرستين على مخاوفها الاجتماعية بالعلاج. ولكن بعد ذلك جاء الإغلاق. الآن عليها تنشيط علاقاتها الاجتماعية والتغلب على مخاوفها من جديد.
الكهرباء والغاز والنفط، كل شيء يمكن أن يصبح أغلى بكثير في ألمانيا في شتاء عام 2022، وهناك مخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية رغم نفي المستشار شولتس لذلك. كيف يتفاعل السياسيون مع القضية؟ وأين تكمن المخاوف بهذا الشأن؟
مع بدء عمليات الصيانة السنوية لخط نورد ستريم1 تسود حالة من عدم اليقين حيال عودة تدفق الغاز الروسي مجددا إلى البلاد. توقف الغاز الروسي سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية على ألمانيا، لاسيما خلال فصل الشتاء القارس.
بالرغم من عدم التيقن من فعاليته، يزداد في الولايات المتحدة اللجوء إلى عقار مخدر للعلاج من الاكتئاب. ودفعت القيود الصحية خلال الجائحة إلى سماح السلطات للأطباء بوصف الأدوية عن بُعد، ومن ضمنها هذا العقار ذي السمعة السيئة.
حذّر البنك الدولي من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب.
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