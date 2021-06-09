 الرمل في قطاع البناء | المستقبل الآن | DW | 21.11.2021

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المستقبل الآن

الرمل في قطاع البناء

يعتبر الرمل من أكثر المواد الخام رواجًا على وجه الأرض، ولكنه أيضًا مورد محدود. في ألمانيا يستهلك قطاع  البناء معظم الرمال. فكيف يمكن المحافظة على هذه المادة الخام واستخدامها بطريقة صديقة للبيئة؟

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