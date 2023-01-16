 الرقص ضد الفقر ومن أجل الحياة.. مبادرة خيرية في البرازيل | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 18.01.2023

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ثقافة ومجتمع

الرقص ضد الفقر ومن أجل الحياة.. مبادرة خيرية في البرازيل

في منطقة تشهر بقسوة الحياة لسكانها في البرازيل، ولدت مبادرة من أجل بث الأمل للسكان هناك، فالسيدة إلين سيرا والتي تعرضت للاعتداء الجنسي في طفولتها، تواصل لسنوات عديدة مساعدة السكان للتخلص من الفقر عبر تعليمهم الرقص.

تتيح مدرسة البالية أجواء أسرية افتقدها الأطفال والمشاركين. صورة تعبيرية

تتيح مدرسة البالية أجواء أسرية افتقدها الأطفال والمشاركين. صورة تعبيرية

 

تشتهر منطقة كومبليكسو دي أليماو " Complexo de Alemao „ المتاخمة لشمال مدينة ريو دي جانيرو بأنها واحدة من أخطر المناطق في البرازيل، من حيث العيش بها، فالجريمة مستمرة، وتعتبر المنطقة مرتعا للعصابات الإجرامية. كما تعاني المنطقة من نقص الخدمات وانتشار الفقر بين السكان، كما تشهد المناطق المحيطة بهذا التجمع السكاني الضخم اشتباكات متكررة بين الشرطة وتجار المخدرات، كما أن نسبة الحمل المبكر للفتيات المراهقات مرتفعة، ما يجبرهن ويجبر العديد من الأهالي على ترك المدرسة مبكرا من أجل التمكن من كسب لقمة العيش، بحسب تحقيق أجرته الاذاعة الألمانية WDR3.

في هذا المكان الخطر ولدت مبادرة من أجل حث السكان على التمسك بالأمل ومن أجل توفير فرص عمل للعديد من الشباب والشابات المشتركين. تم افتتاح مدرسة باليه من أجل تعليم الفتيات والفتيان الرقص، وحثهم على اشغال أوقاتهم في أمور أخرى لا تعرض حياتهم للخطر. كما تشارك المدرسة وبعض المهتمين بتمويل حزم الطعام للمحتاجين من أعضاء مدرسة الرقص الذين لا يملك آباؤهم سوى وسائل محدودة لدعم الأسرة. بالإضافة إلى عدد كبير من الأطعمة الأساسية.

البرازيل: معاناة الفقراء بسبب الجائحةبار

قصة الطفلة صوفي 

أتمت صوفي التاسعة من عمرها، ويتم الاحتفال بعيد مولدها في المدرسة، شعرها الأسود مربوط بأحكام بينما وقفت بالقرب منها مؤسسة وصاحبة هذه الفكرة إلين سيرا، حيث أمضت السيدة البرازيلية 12 عاما وهي تنشر مبادرتها لتعلم الرقص في الأحياء الفقيرة المهملة، وتقول سيرا: „نحن مثل عائلة هنا، نحن مثل التروس في الساعة - ويجب أن تكون حركتنا مكملة لبعضها البعض".

مختارات

توسيع مجموعة الدول الثمانية لن يؤدي بالضرورة إلى تقليص الهوة بين فقراء العالم وأغنيائهم. هذا ما خلصت إليه دراسة ألمانية رأت أيضاً بأن المشكلة تكمن في النظام الحالي للتجارة العالمية.

تعاني معظم المدن الكبرى في البلدان النامية من اختلالات بيئية واجتماعية بسبب انتشار الأحياء العشوائية على أطرافها، مركز الأمم المتحدة للإسكان نظم في ريودي جانيرو البرازيلية مؤتمرا لمناقشة سياسات وسبل حل مشاكل هذه الأحياء.

تساعد سيرا وفريقها الأطفال والشباب على الهروب من قلة الفرص في هذه النقطة الاجتماعية الساخنة لسنوات. في مدرسة الرقص يتعلم الأطفال والشباب بالفعل كيفية خلق الشجاعة والأمل وتحسين ظروفهم المعيشية في مجتمع الفن والثقافة. كما تخلق الرحلات والعروض المنتظمة في المنطقة آفاقًا جديدة وتوفر فرصة للهروب من ظروف البيئة الصعبة.

لقد غير الدعم والتماسك في المشروع حياة الكثيرين هنا مثل غراسيلينا مانو التي عاشت حياتها في الأحياء الفقيرة، لقد كانت قد أتمت لتوها الثالثة من عمرها عندما انتحر والدها، ما اضطر والدتها إلى الغياب لفترات طويلة عنها من أجل العمل وكسب بعض المال. وحتى يومنا هذا تفتقده، لكن الباليه دعمتها. رقص الباليه هو حلمها، هو كل شيء في حياتها"، كما قالت لموقع الاذاعة الألمانية WDR 3.

 وقالت "الآن لدي أب آخر، جيلسون، هو أب رائع. أعطاني هاتفا خلويا. لكن والدتي أخذته مني بسبب عملها. أحب رقص الباليه هنا في المشروع. حلمي هو أن أصبح راقصة باليه محترفة".

من المعاناة والألم ولدت الفكرة

المشروع بأكمله، قصة النجاح العظيمة هذه، ولدت من ألم كبير، كما تقول المؤسسة إلين سيرا: "قصتي مع مشروع الرقص هي أيضا قصة مأساوية. عندما كنت طفلة، كنت ضحية الاعتداء الجنسي على الأطفال. لقد حملت في وقت مبكر جدا، وأصبحت أما في سن 17 وكنت ضحية للعنف المنزلي. كان الأمر سيئا للغاية ولم أكن أريد أن يمر الأطفال الآخرون بشيء من هذا القبيل ".

هذا أدى إلى فكرة مدرسة الباليه. مدرسة يتم فيها إعطاءالأطفال وأسرهم التوجيه والاستقرار من خلال المودة والتعليم والثقافة. بدأت إلين سيرا وصديقة لها فيدا تسار مع 14 طفلا. ومع استمرار المشروع لسنوات طويلة استفاد حوالي 3000 الاف طفل من الدعم الذي توفره المدرسة. تخرج أكثر من 90 بالمئة من المشاركين بالمدرسة، وتمكنوا من شق فرص عمل لهم في أماكن أخرى، ساعدتهم على الهروب من الفقر.

باولا كريستن ـ قناة التلفزيون الألمانية الأولى ريو دي جانيرو (ع.أ.ج)

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    أنصار بولسونارو في قصر بلانالتو

    اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي السابق، اليميني جايير بولسونارو عدة مبان حكومية في العاصمة برازيليا يوم الأحد ودمروها جزئيًا. وكان العديد من المشاركين في هذا الاقتحام يرتدون ملابس صفراء ويلوحون بالعلم البرازيلي.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    صعوبة إيقاف المتظاهرين

    استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والقنابل الصوتية، لكنها رغم ذلك لم تتمكن من إيقاف أنصار الرئيس السابق بولسونارو. ويبدو أن الأضرار التي لحقت بمبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، كبيرة.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    الشرطة ظهرت عاجزة

    يبدو أن الشرطة في برازيليا لم تكن مستعدة لاقتحام أنصار بولسونارو، فقد تمكن المتظاهرون من الوصول حتى إلى سطح الكونغرس. وهذا المبنى العصري الذي صممه المهندس المعماري البرازيلي المعروف أوسكار نيماير، يضم العديد من الأعمال الفنية القيمة.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    أضرار كبيرة

    أطلق المخربون العنان لغضبهم من الحكومة اليسارية الجديدة داخل مبنى الكونغرس. وبالرغم من غياب تقييم دقيق للأضرار لحد الآن، إلا أن مقاطع فيديو أظهرت نهبًا للمفروشات وتدميرًا لأعمال فنية قيمة.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    احتلال القصر الرئاسي

    احتل أنصار بولوسونارو قصر دو بلانتالو الرئاسي واحتاجت الشرطة لساعات لإخلاء المتظاهرين من المباني التي احتلوها.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    خروج الوضع مؤقتا عن السيطرة

    أعلنت الشرطة الاتحادية عن اعتقال 300 شخص حتى الأحد مساء. وقبلها تمت إقالة رئيس الأمن في العاصمة برازيليا من قبل حاكم المقاطعة الفيدرالية. وتتهم الأجهزة الأمنية بموالاة بعض عناصرها للرئيس السابق، والتعاطف مع المتظاهرين في برازيليا.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    دعوة الجيش للتدخل وتنفيذ انقلاب

    لم يعترف بولسونارو صراحة بهزيمته أمام خصمه اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يحضر مراسم تسليم السلطة للرئيس الجديد في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، حيث سافر قبل ذلك إلى فلوريدا بالولايات المتحدة. ومنذ إعلان نتائج الانتخابات نظم أنصاره احتجاجات متكررة ودعوا الجيش إلى التدخل والقيام بانقلاب عسكري.

  • في صور: البرازيل.. اقتحام مبان حكومية وأعمال تخريب "غير مسبوقة"

    لولا: كانوا فاشيين

    تفقد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأضرار التي لحقت بقصر بلانالتو يوم الأحد. وكتب على تويتر أن الهجمات كانت "غير مسبوقة في تاريخ البرازيل" واتهم سلفه بولسونارو بتحريض أنصاره، ووصف ما قاموا به بالبربرية وقال "كانوا فاشيين. يجب العثور عليهم ومعاقبتهم". ميريم غيركه/هشام الدريوش