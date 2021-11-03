الرقص أو الموت - الفن ضد الإرهاب

"إما ترقص أو تموت" - أصبحت هذه الكلمات شعار أحمد جودة في مواجهته لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش. تعبير رسمه كوشم على رقبته، لكن والده أيضا يكره شغف أحمد بالرقص، لأن الرقص في نظره لا يُعتبر لائقا بالرجال في سوريا. في عام 2016، تمكن أحمد من الفرار إلى هولندا وكان محظوظا جدا. كما حصل على مقعد دراسي في معهد الباليه الوطني الهولندي. أصبح أحمد نجما عالميا خلال فترة قصيرة وله العديد من الفعاليات التلفزيونية. حتى والده أصبح يحضر عروضه في النهاية. مصالحته مع والده أسعدت أحمد جودة كثيرا.