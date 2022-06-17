الرفق بالبيئة: ألمانيا وتذكرة تسعة يوروات

سيارة تصدم حشداً في برلين موقعة قتيلاً وثمانية جرحى

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجراح مختلفة اصطدام سيارة بحشد من الأشخاص بأحد شوارع العاصمة الألمانية برلين. وتقول الشرطة إنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الواقعة فعلًا متعمدًا أم حادث مرور.