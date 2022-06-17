الرفق بالبيئة: ألمانيا وتذكرة تسعة يوروات

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خفّضت ألمانيا تذكرة السفر بوسائل النقل العام الى تسعة يوروات للتذكرة الشهرية، وذلك ابتداءً من يونيو ولغاية أغسطس. فهل ستغير هذه الفكرة قطاع النقل العام؟
بعد خفض شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى ألمانيا لأسباب قالت إنها تقنية، اعتبر وزير الاقتصاد الألماني هابيك أن القرار سياسي. فيما أعلن وزير المالية أن قيمة الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا تتجاوز 4 مليارات يورو.
أقرّت القوات الأوكرانية بأنها انسحبت من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية في شرق البلاد. في وقت شدد ألمانيا على دعمها لكييف ونفت اتهامات بالتردد في تسليم أسلحة وعدت بها.
تعرضت حسابات البريد الالكتروني لوزيري الاقتصاد والخارجية الألمانيين الى هجمات سيبرانية. وتقول مجلة دير شبيغل إن الحسابات لم تعد مستخدمة بنشاط وأن الهجوم تكشفت أبعاده في إطار تحقيقات بشأن هجمات سيبرانية تتهم روسيا بشنها.
لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجراح مختلفة اصطدام سيارة بحشد من الأشخاص بأحد شوارع العاصمة الألمانية برلين. وتقول الشرطة إنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الواقعة فعلًا متعمدًا أم حادث مرور.
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