 الرفق بالبيئة: ألمانيا وتذكرة تسعة يوروات | عالم السرعة | DW | 17.06.2022

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عالم السرعة

الرفق بالبيئة: ألمانيا وتذكرة تسعة يوروات

خفّضت ألمانيا تذكرة السفر بوسائل النقل العام الى تسعة يوروات للتذكرة الشهرية، وذلك ابتداءً من يونيو ولغاية أغسطس. فهل ستغير هذه الفكرة قطاع النقل العام؟

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