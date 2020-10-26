 الرسوم الكاريكاتورية ـ دوامة الكراهية تدخل منعطفا خطيرا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.10.2020

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سياسة واقتصاد

الرسوم الكاريكاتورية ـ دوامة الكراهية تدخل منعطفا خطيرا

تواجه باريس معضلة التوفيق بين توقعات الرأي العام الفرنسي بشأن الحزم تجاه التطرف الإسلاموي وبين موجة الغضب في العالم الإسلامي التي ترى أن فرنسا تعادي المسلمين بشكل عام وليس المتطرفين فقط، فكيف واكب الألمان هذا الجدل؟

صورة لاحتجاجات في رام الله ضد فرنسا ورئيسها ماكرون بسبب الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

صورة لاحتجاجات في رام الله ضد فرنسا ورئيسها ماكرون بسبب الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي أعاد جدل الوجود الإسلامي في أوروبا إلى الواجهة. فتزايد أعدادهم المضطرد في السنوات الأخيرة خلق تشنجات في عدد من المجتمعات الأوروبية، فهناك من يرى في ذلك خطرا يهدد التوازنات الديموغرافية بل وحتى الهوية الأوروبية.

فخلال السنوات الأخيرة احتضنت القارة العجوز أرقامًا قياسية من طالبي اللجوء الفارين من الصراع في سوريا وغيرها من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. وأثارت هذه الموجة من المهاجرين المسلمين نقاشات، لا تخلو من التوتر حول الهجرة والسياسة الأمنية في العديد من البلدان، وتساؤلات حول العدد الحالي والمستقبلي للمسلمين في أوروبا. ورغم أن الغالبية الساحقة من المسلمين يعيشون بشكل مسالم في المجتمعات التي احتضنتهم، إلا أنَّ هناك أقلية متطرفة ونشطة تتبنى تأويلات متشددة للإسلام وتشكل أرضية خصبة لخطر إرهابي يقض مضجع أوروبا. وفي الرسم البياني التالي نعرض للتطور الديموغرافي المتوقع للمسلمين بأوروبا خلال العشر سنوات المقبلة.

Infografik Anteil der muslimischen Bevölkerung nach ausgewählten Ländern 2010 und 2030 AR

الرسوم ـ ذخيرة في حرب كلامية بين فرنسا وتركيا

جذور الأزمة تعود لرسوم كاريكاتورية تصور النبي محمد، نشرت أول مرة قبل أعوام في مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة التي تعرض مقرها لهجوم مسلح في عام 2015 قُتل فيه 12 شخصا.

ومنذ ذبح المدرس الفرنسي صمويل باتي في جريمة همجية هذا الشهر نُشرت الرسوم في فرنسا تضامنا معه، وهو ما أثار غضبا عارما في العالم الإسلامي. وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بالتصدي لما وصفه "بالانعزالية الإسلامية" قائلا إنها تكاد تتملك بعض الجاليات المسلمة في فرنسا. ماكرون أكد أن بلاده "لن تتخلى عن رسوم الكاريكاتور "التي نشرتها شارلي إبدو".

أردوغان استغل المناسبة لتأجيج "الحرب الكلامية" بين باريس وأنقرة مصورا الرئيس الفرنسي وكأنه يقود حملة كراهية ضد الإسلام، مقدما نفسه في الوقت ذاته كمحام مدافع عن المسلمين. صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" الصادرة في ميونيخ كتبت أن "أردوغان ينتقد ماكرون منذ فترة طويلة ويرى أنه لا يوجد تمايز في الإسلام بمعنى أنه لا يمكن الحديث عن إسلام أوروبي أو فرنسي، وأن السياسيين الأوربيين يستخدمون ذريعة الإسلام الراديكالي للتستر على أخطائهم".

 

أردوغان على غلاف "شارلي إبدو"

في تطور ملفت وضعت مجلة "شارلي إبدو" رسما كاريكاتوريا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على غلافها الجديد، فيما قد يزيد من تصعيد التوتر بين أنقرة وباريس. وأظهرت تغريدة للمجلة على "تويتر" غلافًا يظهر صورة كاريكاتورية لأردوغان جالسا على مقعد ويرفع ثوب امرأة ليكشف عن مؤخرتها وتحمل عنوان "أردوغان - لديه الكثير من المرح سرا". وقد ظهر العدد الجديد من المجلة الساخرة ظهر الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020).

وتأتي هذه الخطوة، بعد تأكيد ماكرون أن فرنسا لن تتخلى عن مبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وهو وعد قطعه أثناء مراسم تكريم المدرس صمويل باتي.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على تويتر "ندين بشدة ما نشر عن رئيسنا في المجلة الفرنسية التي لا تحترم أي عقيدة أو قدسية أو قيم"، وأضاف: "إنهم يعرضون فقط بذاءاتهم وفجورهم. أي اعتداء على الحقوق الشخصية ليس دعابة أو حرية تعبير".

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مسائية DW: دعوات لمقاطعة بضائع فرنسا.. موقف عقلاني أم عاطفي؟

موقع "فيلت" الألماني أوضح أن حرب الكاريكاتور يقودها الجانبان، مشيرا إلى صحيفة "مسواك" الساخرة التابعة لحزب العدالة والتنمية التي نشرت قبل ساعات قليلة من "شارلي إبدو" رسما يظهر إيمانويل ماكرون في حفاضات أطفال بين ذراعي امرأة مسنة، في إشارة إلى زوجته بريجيت، التي تكبر الرئيس الفرنسي بـ 25 عامًا. وفي الرسم يظهر إيمانويل ماكرون يمص قنينة الرضاعة (البزَّازة) التي نقش عليها "كره" وعلى حافة الصورة كلمة "حرية الرأي". وحتى الآن لم ينزعج أحد في فرنسا من ذلك، يقول الموقع الألماني.

صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" (NZZ) السويسرية كتبت "لا يبدو أن فرنسا قادرة على إيجاد أي وسيلة ضد المتعصبين المتعطشين للدماء عندها. على الدولة أن تتخذ أخيرًا موقفًا حازمًا ضد ظواهر الاغتراب المتزايد للمسلمين داخل المجتمع وتغلغل الإسلام المتطرف (..) إن الجمهورية الفرنسية، التي تعتبر الدين مسألة خاصة، لا تلغي نفسها عندما تذكر بالاسم وتكافح تجاوزات جماعة دينية معينة، لكن ذلك يحدث عندما لا تفعل شيئًا ضدها".

 

شبكات أردوغان الإسلامية تهدد الأمن القومي الألماني؟

في رد على سؤال لمسؤولة الشؤون الخارجية في حزب اليسار الألماني سيفيم داغديلين، أكدت الحكومة الألمانية وجود علاقة بين الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وبين الإسلامويين. وأشارت الحكومة إلى اتصالات مفتوحة بشكل متزايد مع حركة "ملي غوروش"  (IGMG)، التي يعتقد أنها تشكل الجذور الإيديولوجية والسياسية لأردوغان. ورغم أن الحركة اعتبرته "خائنا" في فترة ما، إلا أن اتصالات بين الجانبين حدثت، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016. و

جاء في رد الحكومة الألمانية أيضا أن "الدولة التركية تواصل سعيها للتأثير على المواطنين من أصل تركي في ألمانيا والتأثير بشكل انتقائي على عملية صنع الإرادة السياسية واتخاذ القرار في المجتمع الألماني ككل".

وأوضحت داغديلين "أنه أمر مرحب به أن ترى الحكومة الألمانية جذور أردوغان الإيديولوجية والسياسية في جماعة الإخوان المسلمين المناهضة للديمقراطية للمرة الأولى وتسميتها بشكل رسمي". وأكدت أن "شبكة أردوغان الإسلامية القومية تشكل تهديدا للأمن العام في ألمانيا ويجب تفكيكها بدلا من دعمها من قبل الدولة"، في إشارة إلى تمويل مساجد جمعية "ديتيب" في بعض الولايات الألمانية.

من جهتها، نددت المستشارة ميركل بكلمات صارمة بالهجمات اللفظية للرئيس التركي ضد نظيره الفرنسي ووصفتها بأنها "تشهيرية". وقال المتحدث باسم المستشارة شتيفن زايبرت "إنها تصريحات تشهيرية وغير مقبولة إطلاقاً"، خصوصاً في سياق "القتل المروّع للأستاذ الفرنسي صامويل باتي من جانب متعصب إسلامي".

وذهب وزير الخارجية هايكو ماس في نفس الاتجاه، معتبرا الأمر "هوة جديدة"، معبرا عن تضامن ألمانيا مع فرنسا في مكافحة التطرف الإسلامي.

ومن جهتها، أعلت المفوضية الأوروبية أن الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية "تتنافى مع روح" الاتفاقيات الدبلوماسية والتجارية الموقعة من جانب تركيا مع بروكسل و"ستُبعدها أكثر" عن التكتل القاري.

عواقب وخيمة ـ مخاطر اندلاع دوامة من الكراهية

بعد تظاهر آلاف من المحتجين في عدد من الدول، بعضهم داس صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت الأقدام، نصحت فرنسا رعاياها المقيمين في عدة دول ذات غالبية مسلمة بأخذ احتياطات أمنية في ظل تصاعد الغضب من رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

مختارات

قضت محكمة فرنسية بسجن طالبة مسلمة علّقت على منشور بفيسبوك أن صامويل باتي يستحق الموت، في وقت يستمر فيه التحقيق مع والد تلميذة، كان هو من قاد حملة ضد المدرس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذا الصدد، علقت صحيفة "لا كروا" الكاثوليكية الفرنسية على الخلاف الفرنسي التركي وكتبت "الدبلوماسية الفرنسية قلقة بشأن عدد وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية - خاصة تركيا - التي تغطي خطاب إيمانويل ماكرون الأخير (حول حرية التعبير). وغالبًا ما يتم إخراج كلامه عن سياقه، ويتم تصوير الأمر على أنه هجوم على الإسلام، مع تعمٌد تجاهل تمييزه بين الإسلام والإسلاموية المتطرفة".

ومن خلال سلسلة من التغريدات بثلاث لغات (الفرنسية، الإنكليزية والعربية)، حاول الرئيس إيمانويل ماكرون تهدئة الأمور، وكتب "نحترم جميع الاختلافات بروح السلام. لا نقبل مطلقاً خطاب الكراهية وندافع عن نقاش معقول. سنواصل". ولم يذكر ماكرون الرئيس التركي بالاسم أو الدول التي أُطلقت فيها دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية. 

وفي تعليقها على اغتيال باتي كتبت صحيفة "تاغسشبيغل" البرلينية تقول "إن القضية درس لألمانيا أيضًا. يجب ألا تتخلى المدارس عن المدرسين في حال تعرضهم للتهديد من قبل المتطرفين والمواطنين الغاضبين. يجب توفير حماية شرطية ودستورية لهم بشكل مبكر لمنع أي تصعيد. وينبغي التفكير بجدية فيما إذا كانت المدارس يجب أن تشغل مفوضين ضد التطرف وبالتالي وضع نظام استشعار مبكر".

صحيفة "باساور نويبرسه" الألمانية أكدت بدورها أن الرئيس التركي "أثار كراهية إيمانويل ماكرون ونصف أوروبا بافتراض أن المسلمين يتعرضون للاضطهاد هنا مثل اليهود في العهد النازي. هذا مجرد كذب، وأردوغان يعرف ذلك، وهو يتحدث عن حملة كراهية ضد إخوانه في الدين وذلك بعد وقت قصير من مقتل مدرس فرنسي بوحشية على يد أحد أتباع الإسلام المُضللين".

حسن زنيند

  • DW Euromaxx Comics von Fernandez That´s so german Sandburgen ENGLISCH

    تعرف على الثقافة الألمانية من خلال رسوم كارتونية!

    وضع الأمور على المسار الصحيح

    يبدو أن هذا الطفل على دراية بسير الأمور في ألمانيا. فواحدة من الصور النمطية عن الكثير من الألمان هي حرصهم على امتلاك كل أنواع أدوات التصليح وميلهم إلى استخدام الأداة المناسبة لكل مهمة.

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    تعرف على الثقافة الألمانية من خلال رسوم كارتونية!

    ما يحدث عندما تفسدهم بتربيتك

    كل من يقوم بتربية كلب في المنزل يعلم جيداً معنى الشعور بالضعف تجاهه. لكن ربما يكون الألمان الأكثر إفساداً لحيواناتهم الأليفة بالدلال مقارنة بغيرهم، بحيث يتحول الكلب إلى الحاكم الحقيقي للمنزل من خلال معرفة كيف يستغل تساهل وتسامح صاحبه معه. وربما تصل العواقب لاحتلال الحيوان الأليف لغرفة النوم! فإن تركت حيوانك الأليف ينام على سريرك مرة، سيكرر فعلته هذه كل مرة.

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    سافر خفيفاً!

    أحياناً يتباهى الألمان بالبيرة أو بالخبز الألمانيين وغيرها من المنتجات المُصنعة محلياً، بل وربما يعتبرونها أفضل من مثيلاتها في الدول الأخرى. لكن عند فقدان الألماني لحقيبته عند سفره للخارج، فبالتأكيد لن تكون البيرة ألمانية الصنع أكثر ما سيفتقده خلال رحلته!

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    تعرف على الثقافة الألمانية من خلال رسوم كارتونية!

    لغة مُربكة!

    "اللغة الألمانية لغة صعبة"، وفقاً لمقولة شهيرة، فقواعدها صعبة حتى بالنسبة للأشخاص الأكثر تعليماً. الفروق بين المذكر والمؤنث والجماد، وأدوات الجر المُستخدمة بشكل متبادل، والنهايات المتعددة للحال والصفة كُلها تجعلها معقدة بلا أدنى شك. وتحت عنوان "اللغة الألمانية الشنيعة"، نشر الكاتب الأمريكي مارك توين مقالاً عام 1880 يقول فيه: "الشخص الذي لم يدرس الألمانية لا يمكنه معرفة المقصود باللغة المُربكة".

  • DW Euromaxx Comics von Fernandez That´s so german Bratwurst im Urlaub

    تعرف على الثقافة الألمانية من خلال رسوم كارتونية!

    تجنب غير المألوف

    عند السفر للخارج، ربما يقوم السائح الألماني بالتوجه لأقرب مطعم يقدم وجبات ألمانية. فالعدد الكبير من المطاعم التي تقدم مأكولات ومشروبات ألمانية في المدن السياحية غير الألمانية هو دليل على مدى تفضيل السياح الألمان لتناول ما اعتادوا عليه في مقابل تجربة الطعام والشراب المحلي الغريب عليهم.

  • DW Euromaxx Comics von Fernandez That´s so german Handtuch Schäferhund

    تعرف على الثقافة الألمانية من خلال رسوم كارتونية!

    منطقة نفوذ

    يحجز السياح الألمان أماكنهم على الشواطئ من خلال ترك مناشفهم بها في الصباح الباكر قبل التوجه لتناول وجبة الإفطار. هذا الكلب من سلالة الراعي الألماني الشهيرة اكتسب هذه العادة على ما يبدو، فهو يرسم حدود منطقة نفوذه بالمنشفة بدل التبول المعتاد عند بقية الكلاب.

  • Titel: DW Euromaxx Comics von Fernandez That´s so german Deutsches Kompliment

    تعرف على الثقافة الألمانية من خلال رسوم كارتونية!

    الميل للشكوى

    سواء كان الجو مشمساً أم ماطراً، حاراً أم بارداً، سيشكو الألمان في غالبية الأحوال. لكن ذلك لا يعني كونهم غير سعداء. فوفقاً لاستطلاع للرأي أجراه المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية عام 2017، وصلت معدلات الرضا العام في ألمانيا لأعلى درجاتها منذ توحيد شطريها.

  • DW Euromaxx Comics von Fernandez That´s so german Brexit

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    قادم أم راحل؟

    قضت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي شهوراً طويلة في محاولة التوصل لاتفاق في البرلمان بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. ومثلما وقع مراقب التذاكر لهذا القطار الألماني في حيرة من أمره لعدم معرفة قرار الراكب باستقلال القطار أو النزول منه، لا يدري أحد إن كانت بريطانيا سترحل بالفعل عن الاتحاد الأوروبي أم لا.

  • Titel: DW Euromaxx Comics von Fernandez That´s so german

    تعرف على الثقافة الألمانية من خلال رسوم كارتونية!

    التعري مسموح به

    يمكن في بعض الشواطئ في ألمانيا الاستلقاء عارياً. كما يمكن مشاهدة أشخاص عراة في أماكن متعددة في ألمانيا وليس على الشاطئ فقط، انطلاقاً مما يعرف بثقافة الجسد الحر، حيث يتجرد البعض من ملابسهم في مواقع مختلفة، مثل الحديقة الإنجليزية في مدينة ميونخ، أو بين أشجار الحدائق في العاصمة برلين.


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