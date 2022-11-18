 الرسام المتطرف فنياً - كريستوفر ليمبفول | يوروماكس | DW | 27.11.2022

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يوروماكس

الرسام المتطرف فنياً - كريستوفر ليمبفول

الفنان التشكيلي كريستوفر ليمبفول يرسم لوحاته في الهواء الطلق في ظروف جوية قاسية. وكلما كانت البيئة جافة كان فنه أقوى. فللوحة واحدة يستخدم ما يصل إلى 50 كلغ من الألوان الزيتية.

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