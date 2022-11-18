الرسام المتطرف فنياً - كريستوفر ليمبفول

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الفنان التشكيلي كريستوفر ليمبفول يرسم لوحاته في الهواء الطلق في ظروف جوية قاسية. وكلما كانت البيئة جافة كان فنه أقوى. فللوحة واحدة يستخدم ما يصل إلى 50 كلغ من الألوان الزيتية.
تعدّ الحكومة الألمانية إصلاحاً قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حيث يسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمال في مجالات مختلفة.
شجبت الحكومة الألمانية تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون التي اتهم فيها برلين بأنها كانت تدعو، قبل وقوع الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى سرعة استسلام كييف في حال وقوع هذا الهجوم الروسي فعلياً.
تلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بالمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، وسط توترات مؤخرا بين باريس وبرلين بشأن قضايا رئيسية مثل الطاقة والدفاع والسياسات الصناعية.
يبدو أن المجلس العسكري في مالي "غير منزعج" من اعتزام ألمانيا سحب قواتها. ورغم ذلك، فإن حالة عدم القلق قوبلت بمخاوف حيال تداعيات مغادرة القوات الألمانية مالي في وقت تعصف بالبلاد أزمات عديدة.
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