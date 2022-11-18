الرسام المتطرف فنياً - كريستوفر ليمبفول

برلين تعدّ إصلاحاً لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية

تعدّ الحكومة الألمانية إصلاحاً قانونية لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حيث يسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمال في مجالات مختلفة.