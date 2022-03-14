 ″الرداب القولوني″ مخاطر كامنة وأعراض مشابهة لالتهاب الزائدة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.03.2022

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صحة

"الرداب القولوني" مخاطر كامنة وأعراض مشابهة لالتهاب الزائدة

يعتبر تكون أكياس على جدران الأمعاء مسألة غير مضرة عموما، بيد أنها يمكن أن تحتوي على مخاطر كامنة إذ أن إصابتها بالتهاب أو نزف يؤدي لألم شديد تتشابه أعراضه مع الأعراض المعروفة لالتهاب الزائدة الدودية، وقد تستدعي تدخل طبي.

الآلام المرافقة تكون شبيهة بأعراض الزائدة الدودية

الآلام المرافقة تكون شبيهة بأعراض الزائدة الدودية

ألم شديد في الجزء السفلي الأيمن من البطن مع حمى وشعور بالغثيان. يفكر معظم الأطباء عند سماع هذه الأعراض في التهاب الزائدة الدودية، لكن هناك إصابات أخرى لها نفس الأعراض ومن بينها وجود أكياس أو جيوب صغيرة تتكون في جدران الأمعاء وهو ما يعرف طبيا باسم "الرتج". أو "الرداب القولوني".

مختارات

أكدت دراسة جديدة وجود ارتباط بين خلل في الميكروبات المعوية وبعض الأمراض المزمنة وفي مقدمتها الاكتئاب. النتائج تتيح إمكانية التفكير في زرع بكتيريا أو خفض مستوياتها لأجل علاج أمراض واضطرابات ترتبط بالدماغ.

كشفت دراسة حديثة أن بعض الخلايا التي تعيش على غشاء الأمعاء تملك نوعاً من "الذاكرة" تجاه الأمراض التي واجهها الجسم سابقاً، ما يجعلها فعّالة أكثر عند الإصابة مجدداً بهذه الأمراض.

وتتكون هذه الأكياس على جدران أعضاء في الجسم مثل الأمعاء الدقيقة أو الغليظة أو المريء وتتسبب في ألم شديد في الجزء السفلي من البطن في الجهة اليمنى أو اليسرى. ولا يمكن الجزم بوجود ارتباط بين تكون الرتج والإصابة بسرطان الأمعاء إلا أن هذه الأكياس قد تتعرض للالتهاب أو النزف وبالتالي تتسبب في ألم شديد.

ونقل موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن الطبيب فولفغانغ بورمايستر قوله: "تجمع البكتيريا أو بقايا البراز في هذه الأكياس يؤدي إلى تكون التهابات". ويعد مرضى ضغط الدم المرتفع وأمراض الكلى وضعف المناعة، الأكثر عرضة لتكون هذه الأكياس، كما يقول الطبيب لودغر ليفيلد من الجمعية الألمانية لأمراض الهضم والاستقلاب في برلين.

وينصح الأطباء المصابين بهذه الأكياس بالتخلي عن العقاقير الطبية قدر الإمكان، أما إذ تطور الوضع وحدثت التهابات ونزيف حاد فيجب التدخل الجراحي.

ا.ف/ ع.أج

مشاهدة الفيديو 06:12

بكتيريا الأمعاء واختلاف الأشخاص