الرحلة نحو المجهول - مغامرات البشرية نحو آفاق جديدة

قبل تلك الرحلة، كان الناس ينظرون إلى العالم بشكل مختلف تماما، إذ كان يبدو في نظرهم أصغر بكثير. وكان يُعتقد بأن البحار تسكنها وحوش، ولم يكن هناك تصوّر عن كيفية ترابط أجزاء العالم.

من خلال الإبحار حول العالم ورسم خرائط لكوكبنا فتح فرناندو ماجلان وخوان سيباستيان إلكانو الباب أمام التحدي التالي للبشرية: السفر إلى الفضاء. وكما فعل ماجلان آنذاك، يسافر اليوم روّاد الفضاء إلى المجهول تماما. أوجه التشابه بين استكشاف الفضاء الحديث، وعصر المستكشفين لكوكبنا تثير الانتباه. فكل من "سباق الفضاء" وعصر الاستكشافات القديم كانا تنافسا بين قوتين عظميين اقتسمتا العالم فيما بينهما. آنذاك كانت مملكتا إسبانيا والبرتغال تتصارعان من أجل فرض سيطرتهما، أما في القرن العشرين فكانت الولايات المتّحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي هما القوتين العظميين. دشّنت هذه الدول حملات استكشافية خطيرة للغاية كانت مصحوبة بتحديات بشرية وتكنولوجية غيّرت البشرية إلى الأبد.

هذا الفيلم الوثائقي برسوم متحركة يتناول أوجه الشبه بين أول رحلة إلى القمر، وأول رحلة حول العالم. قصتان عن أعظم إنجازات البشرية في عصرين مختلفين. لكن روح المغامرة واحدة: الإنسان يطمح إلى آفاق جديدة.





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