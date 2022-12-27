الرحلة الأخيرة لصاروخ أريان 5

مسبار "جوس" ينطلق في رحلة لاستكشاف أقمار كوكب المشتري

ينطلق اليوم الخميس الصاروخ الأوروبي "آريان 5" حاملاً على متنه المسبار "جوس" بهدف استكشاف أقمار كوكب المشتري في رحلة تستمر لثماني سنوات. ويسعى العلماء لمعرفة ما إذا كانت هناك حياة على أي من هذه الأقمار أم لا.