الرحلة الأخيرة لصاروخ أريان 5

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صاروخ أريان 5 الأوروبي يقوم برحلته الأخيرة إلى الفضاء بعد أكثر من عقدين في الخدمة.
يُحال الصاروخ الأوروبي "أريان 5" على التقاعد الأسبوع المقبل بعد حوالي ثلاثة عقود من الخدمة حقق خلالها إنجازات لقطاع الفضاء الأوروبي الذي يعاني حاليا أزمة صواريخ في خضم احتدام المنافسة عالمياً في هذا المجال.
نجحت المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "أريان 5" حاملاً المسبار الفضائي الأوروبي "جوس" في مهمة إلى كوكب المشتري وأقماره المتجمدة، بحثاً عن بيئات مؤاتية للعيش خارج الأرض، في أول مهمة أوروبية من نوعها.
ينطلق اليوم الخميس الصاروخ الأوروبي "آريان 5" حاملاً على متنه المسبار "جوس" بهدف استكشاف أقمار كوكب المشتري في رحلة تستمر لثماني سنوات. ويسعى العلماء لمعرفة ما إذا كانت هناك حياة على أي من هذه الأقمار أم لا.
مع بدء عملية الشرطة المعروفة باسم ”Wuambushu“ في جزيرة مايوت الفرنسية، انتشر رجال الشرطة في الجزيرة، ما أثار مخاوف مهاجرين غير شرعيين موجودين فيها، وجعلهم يختبئون كي لا يلقى القبض عليهم وتعيدهم السلطات إلى بلادهم.
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