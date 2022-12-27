 الرحلة الأخيرة لصاروخ أريان 5 | DW الأخبار | DW | 06.07.2023

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الرحلة الأخيرة لصاروخ أريان 5

صاروخ أريان 5 الأوروبي يقوم برحلته الأخيرة إلى الفضاء بعد أكثر من عقدين في الخدمة.

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