 الرجل كمقياس لكل الأشياء؟ | صنع في ألمانيا | DW | 09.11.2022

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صنع في ألمانيا

الرجل كمقياس لكل الأشياء؟

لا يزال الرجل مقياسا لكل الأشياء. سواء في صناعة السيارات أو الهواتف الذكية أو في الطب. العالم الذي نعيش فيه مصنوع من قبل الرجال للرجال، فيما يتم غالباً نسيان المرأة. وهذا ما يجب أن يتغير في المستقبل.

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