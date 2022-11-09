الرجل كمقياس لكل الأشياء؟

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لا يزال الرجل مقياسا لكل الأشياء. سواء في صناعة السيارات أو الهواتف الذكية أو في الطب. العالم الذي نعيش فيه مصنوع من قبل الرجال للرجال، فيما يتم غالباً نسيان المرأة. وهذا ما يجب أن يتغير في المستقبل.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا ترد تقارير عن المعاملة غير المتكافئة والتمييز ضد غير الأوكرانيين في محطات القطار والحدود. والآن بعد أن أصبح مواطنو هذه الدول الأخرى منتشرين في أنحاء أوروبا، فإنهم يواجهون تحديات إضافية.
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