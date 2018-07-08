 الرباط: مظاهرة احتجاجية ضخمة تضامنا مع المحكومين في حراك الريف | أخبار | DW | 15.07.2018

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أخبار

الرباط: مظاهرة احتجاجية ضخمة تضامنا مع المحكومين في حراك الريف

بعد الأحكام القاسية التي صدرت من محكمة بالدار البيضاء ضد قادة ومشاركين في ما يعرف "بحراك الريف"، حيث حكم على أكثر من خمسين لفترات تصل إلى 20 عاما، خرجت تظاهرة احتجاجية ضخمة في الرباط ضد الأحكام وتضامنا مع المحكومين.

Marokko Proteste in Rabat (Reuters/Y. Boudlal)

خرج عشرات الآلاف من المغاربة إلى شوارع العاصمة الرباط اليوم الأحد (15 تموز/يوليو 2018) احتجاجا على سجن قياديين في حركة احتجاجية بمنطقة الريف. ورفع المتظاهرون صورا للنشطاء المحتجزين ولوحوا بالأعلام الأمازيغية، وهتفوا قائلين "حرية كرامة عدالة اجتماعية" و"عاش الريف" و"الشعب يريد سراح المعتقلين".

وكانت محكمة في الدار البيضاء قضت بسجن أثر من خمسين شخصا، من بينهم ناصر الزفزافي قائد الحركة الاحتجاجية التي تعرف باسم "حراك الريف"، لفترات تصل إلى 20 سنة بسبب الحركة التي هزت المغرب في أواخر 2016 وأوائل 2017.

Marokko Proteste in Rabat (Reuters/Y. Boudlal)

شعب الأمازيغ شارك بكثافة في المظاهرة

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة بائع سمك سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة في مدينة الحسيمة بشمال البلاد في أكتوبر تشرين الأول 2016. وكان المحتجزون وأسرهم دعوا إلى مسيرة اليوم الأحد، والتي شارك فيها الأمازيغ وأحزاب المعارضة اليسارية وجماعات حقوقية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة.

وعبر أقارب المحتجزين، المنهكون بعد رحلة بالحافلة استغرقت 12 ساعة من الحسيمة إلى الرباط، عن حزنهم وخيبة أملهم أثناء مسيرتهم. وقالت زليخة والدة الزفزافي لرويترز "سنواصل احتجاجاتنا لحين الإفراج عن أبنائنا".

وفي كلمة وجهها إلى الحشود التي قدر نشطاء عددها بما لا يقل عن 30 ألفا، استحضر أحمد والد الزفزافي ما تعرضت له منطقة الريف من مظالم وتهميش بعد الاستقلال، واستنكر ما وصفه بالحكم السياسي. وقال "الريف يوحد المغرب في هذه المسيرة". ولم تعط السلطات تقديرا لحجم المظاهرة.

Marokko Proteste in Rabat (Reuters/Y. Boudlal)

بمشاركة ذوي المحكومين سار عشرات الآلاف من المتظاهرين في الرباط احتجاجا على الأحكام الجائرة

ووصف أحمد الدغرني أحد مؤسسي الحركة الأمازيغية المسيرة بأنها "استفتاء شعبي وحد بين مختلف الأطياف السياسية" لدعم قضية الحرية. وأبلغ رويترز قائلا "النهج الأمني الذي تتبناه الدولة أخرج الاحتجاجات السلمية في الريف عن مسارها، مما أدى إلى مواجهات واعتقالات".

وتمثل مظاهرات الحسيمة، بجانب الاحتجاجات في مدينة جرادة أوائل عام 2018، أكبر اضطرابات في المغرب منذ احتجاجات 2011 في خضم ما يعرف بالربيع العربي، والتي دفعت العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نقل بعض صلاحياته إلى برلمان منتخب.

ح.ع.ح/ي.ب(رويترز)

  • Screenshot Facebook Aktivistin Nawel Benissa (facdebook/NawelBenissa)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    بعد اعتقال متزعم "حراك الريف" ناصر الزفزافي وأغلب النشطاء ظهرت قيادية جديدة، إنها نوال بنعيسى التي تعد من أبرز الوجوه النسائية في الحركة الاحتجاجية. بنعيسى تطالب بمواصلة الحراك والالتزام بالسلمية وعدم الاستسلام إلى حين تحقيق المطالب وإطلاق سراح المعتقلين.

  • Marokko | Proteste in Rabat (Getty Images/AFP/F. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    موازاة مع المسيرات التي شهدتها منطقة الريف بشمال البلاد، منذ سبعة أشهر احتجاجا على التهميش والفقر والفساد، نُظمت احتجاجات في عدة مدن مغربية للتضامن مع مطالب المحتجين وإطلاق سراح الزفزافي.

  • Marokko | Proteste in Rabat (Getty Images/AFP/F. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    مع تصاعد حدة الاحتجاجات زار وفد وزاري كبير الحسيمة. وأكد الوفد للمحتجين أن الحكومة بصدد إنجاز مشاريع هامة للتنمية والبنية التحتية استجابة لمطالبهم التي يتصدرها محاربة "العزلة والتهميش".

  • Marokko Rabat Demonstrationen (picture-alliance/AA/J. Morchidi)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    "حراك الريف" بين حرب الرموز والرايات: لم ينج الحراك من الاتهامات وخصوصا تهمة السعي للانفصال عن المغرب. فقد استُغلت مشاهد للمتظاهرين وهم يرفعون علم الأمازيغ وراية "جمهورية الريف" لإعطاء الحراك صبغة سياسية وليست اجتماعية ومطلبية.

  • Marokko Proteste (picture-alliance/AP Photo/A. Mohamed)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تحوُّل ناصر الزفزافي إلى رمز للاحتجاجات الشعبية في منطقة الريف ولمع نجمه بعد تزعم الحراك حين طالب بمشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية لمدينة الحسيمة وشن حملة منتقدا فيها بشدة الحكومة والسلطات العمومية.

  • Marokko Demonstration gegen Behördenwillkür (Reuters)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    المظاهرات في الريف اتخذت منعطفا آخر، وتحولت من الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل بائع السمك فكري محسن بمدينة الحسيمة إلى المطالبة بتحقيق العدالة وتحسين الظروف المعيشية ومحاربة العزلة والتهميش.

  • Marokko Proteste in Al-Hoceima (picture-alliance/dpa/A. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن مغربية منددين بقتل بائع السمك محسن فكري سحقا في شاحنة نفايات ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتله.

  • Marokko Proteste in Al-Hoceima (picture-alliance/dpa/A. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تسبب مقتل فكري بموجة من الغضب والحزن تحولت إلى احتجاجات ساكنة مدينة الحسيمة، الواقعة في منطقة الريف شمال المغرب. هذه الاحتجاجات باتت تعرف اليوم بحراك الحسيمة.

  • Marokko Beerdigung in Al-Hoceima (Reuters/Stringer)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    قتل بائع السمك محسن فكري يوم (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات حين كان يحاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.


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