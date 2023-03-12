 الراكليت السويسري التقليدي | يوروماكس | DW | 12.03.2023

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يوروماكس

الراكليت السويسري التقليدي

تشتهر سويسرا عالمياً بالجبن الذي تستخدمه أيضاَ في إعداد أطباقها التقليدية. كيف يتم تحضير الراكليتي الأصلية؟ وما الذي نحتاجه لأجل ذلك؟

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