الراب ضد الحرب

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إنه أحد أشهر مغني الراب في روسيا: ميرون يانوفيتش فيودوروف، الشهير أيضًا باسم أوكسيميرون. واحتجاجًا على حرب بوتين العدوانية، ألغى جولته في روسيا، ودعا الروس والأوكرانيين للوقوف معًا من أجل السلام.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
بحسب الأمم المتحدة أعدم 50 مدنياً على أيدي القوات الروسية في بلدة بوتشا قرب كييف. واتهمت أوكرانيا غريمتها روسيا بالسعي لإجراء استفتاء مزيف على الاستقلال في منطقتَي خيرسون وزابوروجيا الجنوبيّتين.
قال الجيش الروسي إنه قصف محطة لوجستية تخزن فيها "أسلحة أجنبية" في أوديسا، وأكد الجيش الأوكراني وقوع قصف في أوديسا، فيما كرر الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي من أجل "إنهاء الحرب"، مهددا بالانسحاب من المفاوضات.
بعد تصريحات روسية عن السعي للوصول إلى مولدوفا بعد السيطرة على جنوب أوكرانيا، احتجت الخارجية المولدوفية وعبرت عن قلقها "البالغ"، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من عزم روسيا الاستيلاء على دول أخرى.
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