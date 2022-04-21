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الراب ضد الحرب

إنه أحد أشهر مغني الراب في روسيا: ميرون يانوفيتش فيودوروف، الشهير أيضًا باسم أوكسيميرون. واحتجاجًا على حرب بوتين العدوانية، ألغى جولته في روسيا، ودعا الروس والأوكرانيين للوقوف معًا من أجل السلام‫.‬‬