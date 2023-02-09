 الرابحون والخاسرون من رفع قيمة الدينار أمام الدولار! | العراق اليوم | DW | 09.02.2023

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العراق اليوم

الرابحون والخاسرون من رفع قيمة الدينار أمام الدولار!

بقرار حكومي، خُفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. ترضية للسوق والمستهلك وضرر للاقتصاد وانتشار للمضاربات؟ ولماذا جرى تغيير محافظ البنك المركزي قبل الخطوة؟ وكيف سيكون موقف واشنطن؟

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ضيف الحوار:

د. ناجح العبيدي
 

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Eine Person uebergibt Dollar Geldscheine an eine andere Person. Berlin, Deutschland. 02.08.2016. Copyright: Thomas Trutschel/ picture alliance/photothek

العراق اليوم: الرابحون والخاسرون من رفع قيمة الدينار أمام الدولار! 09.02.2023

بقرار حكومي، خُفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. ترضية للسوق والمستهلك وضرر للاقتصاد وانتشار للمضاربات؟ ولماذا جرى تغيير محافظ البنك المركزي قبل الخطوة؟ وكيف سيكون موقف واشنطن؟