العراق اليوم
الرابحون والخاسرون من رفع قيمة الدينار أمام الدولار!
بقرار حكومي، خُفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. ترضية للسوق والمستهلك وضرر للاقتصاد وانتشار للمضاربات؟ ولماذا جرى تغيير محافظ البنك المركزي قبل الخطوة؟ وكيف سيكون موقف واشنطن؟
ضيف الحوار:
د. ناجح العبيدي
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- تاريخ
09.02.2023
-
الكاتب
عباس الخشالي
-
مواضيع
الدولار الأمريكي, النفط الخام, العراق اليوم, غسيل الأموال
-
كلمات مفتاحية
الدينار العراقي,
سعر صرف الدينار العراقي,
الدولار,
النفط,
تبيض الأموال,
عمليات تهريب,
غسيل الأموال,
الاقتصاد العراقي,
إنتاج النفط,
العراق اليوم
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- تاريخ
09.02.2023
-
الكاتب
عباس الخشالي
-
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-
مواضيع
الدولار الأمريكي, النفط الخام, العراق اليوم, غسيل الأموال
-
كلمات مفتاحية
الدينار العراقي,
سعر صرف الدينار العراقي,
الدولار,
النفط,
تبيض الأموال,
عمليات تهريب,
غسيل الأموال,
الاقتصاد العراقي,
إنتاج النفط,
العراق اليوم
- تحميل
خزن الملف الصوتي MP3
- إلى المحرر
-
طباعة
طباعة هذه الصفحة
-
الرابط
https://p.dw.com/p/4NHne