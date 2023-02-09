العراق اليوم

الرابحون والخاسرون من رفع قيمة الدينار أمام الدولار!

بقرار حكومي، خُفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. ترضية للسوق والمستهلك وضرر للاقتصاد وانتشار للمضاربات؟ ولماذا جرى تغيير محافظ البنك المركزي قبل الخطوة؟ وكيف سيكون موقف واشنطن؟

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ضيف الحوار: د. ناجح العبيدي



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