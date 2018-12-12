الرئيس ماكرون يكتب باللغة العربية على تويتر وفيسبوك!

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس تغريدة على حسابه على موقع تويتر باللغة العربية. الأمر الذي أثار دهشة واستغراب متابعيه وخصوصاً وأنه قد تطرق إلى الشأن اللبناني، مؤكداً أن فرنسا تعمل على ضمان استقرار المنطقة واستقلالها. في حين ما تزال فرنسا تشهد احتجاجات السترات الصفراء التي لم تنته بعد.

وتباينت ردود الفعل تجاه التغريدة التي كتبها الرئيس الفرنسي بين ترحيب واستنكار. فمن من جهة، نشر أحد المغردين شاكراً الرئيس ماكرون على هذه المبادرة:

فيما رد آخر على تغريدة ماكرونبخصوص لبنان: وقال فيها " أنت رئيس فرنسا وليس لبنان"

وتفاعلت مغردة أخرى تدعى "جيني" مع الموضوع :

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس ماكرون باستخدام اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي عام 2017 قام بالترحيب برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بكتابة "أهلاً وسهلاً" عند زيارته لباريس، كما نشر خبراً بالعربي عن زيارته للإمارات المتحدة العربية العام الماضي.

ر.ض