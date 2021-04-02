الرئيس عباس يتجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات" ولقاء المستشارة ميركل

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأراضي الفلسطينية اليوم الاثنين (الخامس من نيسان/ أبريل 2021) متجهاً إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية" ولقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ما أفاد مصدر في مكتبه. وأوضح المصدر "إن الرئيس عباس غادر إلى ألمانيا وسيلتقي هناك المستشارة الألمانية ميركل وسيجري فحوصات طبية عادية".
حطت مروحية أردنية في المقاطعة، مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أقلته إلى الأردن على أن ينتقل منه إلى ألمانيا من دون المرور براً عبر الحدود الإسرائيلية. وكان عباس (86 عاماً) أمضى أسبوعين في مستشفى بالقرب من رام الله قبل أكثر من عامين إثر إصابته بالتهاب رئوي. وأكد المصدر أن عباس سيمضي ثلاثة أيام في المانجا ويعود إلى الأراضي الفلسطينية الخميس. وتأتي هذه الزيارة في وقت تراجعت فيه شعبية عباس في استطلاعات الرأي.
وكان عباس قد أصدر في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي مرسوماً حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو. وتشهد حركة فتح انقسامات. فقد أقصي عنها القيادي ناصر القدوة لانتقاده الطبقة الفلسطينية الحاكمة وإعلانه نيته خوض الانتخابات منفرداً. وحصل القدوة على دعم البرغوثي القيادي الكبير في فتح المسجون في إسرائيل. ووافقت اللجنة الانتخابية على 36 قائمة للانتخابات التشريعية.
وتعود الانتخابات الرئاسة الفلسطينية الأخيرة إلى 2005 وفاز بها عباس تبعتها في السنة التالية انتخابات تشريعية فازت بها حركة حماس وأدت إلى مواجهات بين المعسكرين. وبنتيجة هذه المواجهات سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، فيما تسيطر حركة فتح على الضفة الغربية.
وهذه المرة الثالثة التي يغادر فيها عباس الأراضي الفلسطينية منذ بدء وباء كوفيد-19 في آذار/ مارس 2020. وأجرى عباس الأحد اتصالا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعلن فيه "وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في مواجهة الأزمات والتحديات كافة" على ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)
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فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس
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فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس
حلويات في مواجهة الفيروس القاتل
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