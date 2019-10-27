الرئيس ترامب: أبوبكر البغدادي زعيم داعش قُتل في نفق



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية استهدفت مخبأه بقرية باريشا بمحافظة إدلب السورية الليلة الماضية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الأحد (27 تشرين الأول/أكتوبر) إن البغدادي فجّر سترة ناسفة كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق، مشيراً إلى أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه تم التأكد من هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفاً أنه شاهد العملية مع نائبه بنس ومسؤولين آخرين، وقال: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء".

وأضاف ترامب أن قوات خاصة نفذت عملية قتل البغدادي التي وصفها بـ"الجريئة"، مشيراً إلى أنها ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريباً، وأنها حصلت على معلومات مهمة من الموقع.

ووفقاً لترامب فإن الولايات المتحدة تلقت معلومات "إيجابية جداً" عن مكان وجود البغدادي قبل شهر، وتمكنت من تحديد موقعه قبل أسبوعين.

وأفاد الرئيس الأمريكي بعدم سقوط قتلى من القوات الأمريكية في العملية، في حين أن عدداً كبيراً من رفاق البغدادي قتلوا، على حد قوله.

وشكر الرئيس الأمريكي كلاً من روسيا وتركيا والعراق والأكراد السوريين على دعمهم. وقال ترامب: " روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة (...) لكنها لم تعرف طبيعة المهمة الأمريكية"، وأضاف: " الأكراد زودونا ببعض المعلومات التي كانت مفيدة".

وأكد ترامب أن الليلة الماضية كانت ليلة "عظيمة" للولايات المتحدة والعالم، مضيفاً أنها تذكرة بأن الولايات المتحدة ستواصل تعقب باقي الإرهابيين من أعضاء الدولة الإسلامية.

م.ع.ح/م.س (رويترز - د ب أ)

