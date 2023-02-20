 الرئيس بايدن يقوم بزيارة مفاجئة لكييف ويتعهد بـ"دعم ثابت" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2023

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أخبار

الرئيس بايدن يقوم بزيارة مفاجئة لكييف ويتعهد بـ"دعم ثابت"

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن كييف الاثنين إثر زيارة مفاجئة وذلك قبيل الذكرى الأولى للغزو الروسي. بايدن وعد بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة ونظيره الأوكراني يعتبر الزيارة "علامة دعم مهمة للغاية" لبلاده.

قام الرئيس جو بايدن بزيارة مفاجئة لأوكرانيا قبل الذكرى الأولى للغزو الروسي  للبلاد (20 فيبراير شباط 2023)

قام الرئيس جو بايدن بزيارة مفاجئة لأوكرانيا قبل الذكرى الأولى للغزو الروسي  للبلاد

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن كييف اليوم الاثنين (20 فبراير شباط 2023) بعد زيارة مفاجئة لأوكرانيا قبل الذكرى الأولى للغزو الروسي  للبلاد، وذلك بحسب ما قاله صحفيون يرافقون الرئيس الأمريكي.

وخلال الزيارة القصيرة التي دامت ساعات قليلة، التقى بايدن بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، وأعلن عن مساعدات جديدة ومعدات عسكرية لأوكرانيا.

وكان بايدن قد وصل أوكرانيا في وقت سابق من اليوم في ظل إجراءات أمنية مشددة، في أول زيارة يقوم بها للبلاد منذ بدء الحرب، وأول زيارة له كرئيس لأمريكا. وقد سُمع دوى صفارات الانذار من غارات جوية أثناء زيارة بايدن.

مختارات

وتعهّد بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، خلال الزيارة، مؤكداً دعم الولايات المتحدة "الثابت" للبلاد في مواجهة الغزو الروسي. ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن "سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية".

قال بايدن إن واشنطن ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها غدا الثلاثاء، مضيفا أنها ستشمل مزيدا من الذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة التنقل.

وأعلن بايدن من كييف أنه بعد عام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا" حرب الغزو التي يشنها بوتين تواجه فشلا". وذكرت شبكة " سي إن إن" الأمريكية أن بايدن قال في مؤتمر مع الرئيس الأوكراني "بوتين أعتقد أن أوكرانيا ضعيفة والغرب منقسم". وأضاف" لقد أعتقد أنه يمكنه الصمود أكثر منا...لا أعتقد أنه يعتقد ذلك حاليا".
وقال بايدن بشأن بويتن" لقد كان مخطئا تماما". وأوضح" بعد عام، الدليل هنا في هذه الغرفة. نحن نقف سويا". 

وفي تغريدة على حسابه بتويتر أكد بايدن: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها."

من جانبه أشاد الرئيس الأوكراني بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره لكييف، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنكليزية "جوزف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".

وقال زيلينسكي إنه تحدث مع بايدن بشأن" أسلحة طويلة المدى والأسلحة التي ربما مازال سيتم تزويد أوكرانيا بها حتى  لو لم يكن قد تم  تزويدها بها من قبل".

ودوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي خلال الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي إلى كييف، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكان  بايدن مع الرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي  يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوت صفارات الإنذار من دون أن تسبّب ذعراً

وقبيل زيارته المرتقبة إلى بولندا هذا الأسبوع، وصل بايدن إلى كييف اليوم الاثنين، في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي.

ولم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية. ولا يزال من غير الواضح معرفة وسيلة الانتقال التي استخدمها الرئيس الأمريكي

م.س/ع.ج.م ( د ب أ، ا ف ب)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو