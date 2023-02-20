الرئيس بايدن يقوم بزيارة مفاجئة لكييف ويتعهد بـ"دعم ثابت"

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن كييف اليوم الاثنين (20 فبراير شباط 2023) بعد زيارة مفاجئة لأوكرانيا قبل الذكرى الأولى للغزو الروسي للبلاد، وذلك بحسب ما قاله صحفيون يرافقون الرئيس الأمريكي.

وخلال الزيارة القصيرة التي دامت ساعات قليلة، التقى بايدن بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، وأعلن عن مساعدات جديدة ومعدات عسكرية لأوكرانيا.

وكان بايدن قد وصل أوكرانيا في وقت سابق من اليوم في ظل إجراءات أمنية مشددة، في أول زيارة يقوم بها للبلاد منذ بدء الحرب، وأول زيارة له كرئيس لأمريكا. وقد سُمع دوى صفارات الانذار من غارات جوية أثناء زيارة بايدن.

وتعهّد بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، خلال الزيارة، مؤكداً دعم الولايات المتحدة "الثابت" للبلاد في مواجهة الغزو الروسي. ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن "سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية".

قال بايدن إن واشنطن ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها غدا الثلاثاء، مضيفا أنها ستشمل مزيدا من الذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة التنقل.

وأعلن بايدن من كييف أنه بعد عام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا" حرب الغزو التي يشنها بوتين تواجه فشلا". وذكرت شبكة " سي إن إن" الأمريكية أن بايدن قال في مؤتمر مع الرئيس الأوكراني "بوتين أعتقد أن أوكرانيا ضعيفة والغرب منقسم". وأضاف" لقد أعتقد أنه يمكنه الصمود أكثر منا...لا أعتقد أنه يعتقد ذلك حاليا".

وقال بايدن بشأن بويتن" لقد كان مخطئا تماما". وأوضح" بعد عام، الدليل هنا في هذه الغرفة. نحن نقف سويا".

وفي تغريدة على حسابه بتويتر أكد بايدن: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها."

من جانبه أشاد الرئيس الأوكراني بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره لكييف، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنكليزية "جوزف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".

وقال زيلينسكي إنه تحدث مع بايدن بشأن" أسلحة طويلة المدى والأسلحة التي ربما مازال سيتم تزويد أوكرانيا بها حتى لو لم يكن قد تم تزويدها بها من قبل".

ودوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي خلال الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي إلى كييف، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكان بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوت صفارات الإنذار من دون أن تسبّب ذعراً.

وقبيل زيارته المرتقبة إلى بولندا هذا الأسبوع، وصل بايدن إلى كييف اليوم الاثنين، في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي.

ولم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية. ولا يزال من غير الواضح معرفة وسيلة الانتقال التي استخدمها الرئيس الأمريكي.

م.س/ع.ج.م ( د ب أ، ا ف ب)