 الرئيس اليمني يدعو السعودية لوقف التدخل الإماراتي | أخبار | DW | 29.08.2019

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أخبار

الرئيس اليمني يدعو السعودية لوقف التدخل الإماراتي

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإمارات بتنفيذ غارات عسكرية على أحياء بوسط عدن. هادي طالب السعودية بإيقاف التدخل الإماراتي في بلاده. بيد أن الإمارات أصدرت بيانا قالت فيه إنها استهدفت "تنظيمات إرهابية".

Erste Parlamentssitzung in Jemen seit vier Jahren (picture-alliance/dpa)

صورة من الأرشيف للرئيس عبد ربه منصور هادي.

دعا الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي اليوم الخميس (29 آب/ أغسطس 2019) السعودية للتدخل لإيقاف تدخل الإمارات ودعمها للانفصاليين في الجنوب وإيقاف الغارات الجوية ضد القوات الحكومية. واتهم الإمارات باستغلال الظروف الحالية التي تمر بها بلاده "لتسلط قوات الانتقالي ضد مؤسسات الدولة"، في إشارة للانفصاليين في الجنوب. 

وأكد هادي، أنه لا يمكن أن تكون الحاجة لمن وصفهم بـ "الأشقاء" في معركة العرب ضد إيران، في إشارة إلى دولة الإمارات، مدخلاً لتقسيم اليمن أو التفريط بشبر واحد من أراضيه.

وأشار في بيان بثته قناة اليمن الفضائية الرسمية إلى أن "المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هاجمت كل مؤسسات الدولة ومعسكراتها في العاصمة المؤقتة عدن بدعم وتمويل وتخطيط من دولة الإمارات.

مختارات

ولفت هادي إلى أن الطيران الإماراتي نفذ عدة غارات عسكرية ضد المواطنين وأفراد الجيش وسط أحياء مأهولة بالسكان بعدن، مما دفع قواته "للانسحاب إلى محيط محافظة عدن لتجنيب العاصمة عدن وأهلها الأحرار المسالمين الدمار الجنوني، الذي قامت به مليشيات الانتقالي مدعوما بغطاء جوي وغارات عسكرية لطائرات دولة الإمارات".

وأكد هادي أن حكومته قد وجهت بكافة مؤسساتها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مختلف الأصعدة لمواجهة هذا الاستهداف الذي وصفه بـ"السافر". ودعا هادي الجنود والقبائل اليمنية التي "تدافع عن تراب وطنها وشرعيته ونظامه الجمهوري في كل المحافظات، لاستعادة العاصمة المؤقتة عدن، وبسط نفوذ الدولة فيها".

وتوجه الرئيس اليمني بالشكر للسعودية "لموقفها الذي لن ينسى في التأكيد على وحدة اليمن، والحفاظ على أمنه واستقراره والدفاع عنه ضد الأطماع والتمدد الإيراني. وطالبها بالتدخل "لإيقاف هذا التدخل السافر"، في إشارة إلى التدخل الإماراتي.

الإمارات ترد

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أكدت في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم الخميس تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس و الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي من "التنظيمات الإرهابية"، حسب البيان.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز)

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