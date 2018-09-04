الرئيس الليبيري يعود للعب مع منتخب بلاده لكرة القدم

شارك جورج ويا، الرئيس الحالي لليبيريا وأحد أفضل لاعبي كرة القدم الأفارقة السابقين، في مباراة ودية أقيمت بين منتخب بلاده ونظيره النيجيري، خصصت لتعليق الرقم 14 الذي حمله خلال الدفاع عن ألوان المنتخب الإفريقي.

وأقيمت المباراة ليل الثلاثاء (11 سبتمبر/ أيلول 2018) في العاصمة الليبيرية مونروفيا، وانتهت بخسارة المضيف 1-2. وشارك ويا، البالغ من العمر حاليا 51 عاماً، لـ79 دقيقة، قبل أن يخرج على وقع تصفيق الحاضرين في الملعب.

وأظهرت صور وأشرطة مصورة تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، جورج ويا وهو يقوم باستعراض مهاراته مع الكرة خلال فترة الإحماء، ويقوم بمحاولات مراوغة وينفذ ركلة حرة خلال المباراة.

وكتب موقع الفيفا في تغريدة على تويتر: "في عام 1995 اختارته الفيفا كأفضل لاعب في العالم. وفي سن الحادية والخمسين عاد جورج ويا إلى مباراة دولية ودية ضد نيجيريا".

وانتخب وياه رئيسا لبلاده في كانون الثاني/يناير 2018، وهو يعد من أبرز المواهب الكروية التي أنجبتها القارة السمراء.

ولعبت الشعبية الكبيرة لجورج ويا في بلاده دوراً كبيراً في حسم الانتخابات الرئاسية لصالحه.

ونشأ جورج ويا في مدن الصفيح في مونروفيا. وبعد اعتزاله دخل السياسة مع نهاية الحرب الأهلية في 2003.

وأبهر اللاعب السابق لأندية موناكو وباريس سان جرمان الفرنسيين وميلان الإيطالي، ملاعب كرة القدم الأوروبية في العقد الأخير من القرن الماضي.

ونال عام 1995 جائزة الكرة الذهبية من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، كأفضل لاعب في العالم.

وكان وياه أول لاعب من خارج أوروبا ينال هذه الجائزة (كانت تمنح قبل 1995 للاعبين أوروبيين فقط)، ولا يزال الإفريقي الوحيد الذي توج بها.

ع.ع/ف.ي (أ ف ب)