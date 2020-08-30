 الرئيس اللبناني ميشال عون يكلف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.08.2020

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أخبار

الرئيس اللبناني ميشال عون يكلف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة

كلّف الرئيس ميشال عون سفير لبنان لدى برلين مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد تسعين نائباً خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الثلاثاء.

مصطفى أديب المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

مصطفى أديب المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

كلّف الرئيس ميشال عون سفير لبنان لدى برلين مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد تسعين نائباً خلال استشارات النيابية.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة أنّ عون استدعى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تزامناً مع وصول الرئيس المكلّف إلى القصر الرئاسي وفق مشاهد حية بثتها وسائل اعلام محلية.

وبدا واضحا أن توافقا حصل خلال الساعات الماضية بين أبرز القوى السياسية لتسمية أديب.


 

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تفيد التصريحات والتسريبات أن أبرز الفرقاء اللبنانيين قد أجمعوا على ترشيح سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب ليكون رئيس الوزراء المقبل، طبعاً ما لم تحدث مفاجأة بالساعات السابقة لوصول إيمانويل ماكرون للبنان. من يكون السفير؟

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