 الرئيس الفرنسي يتوقع أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام، معتبراً أن هذا ضروري | DW الأخبار | DW | 22.03.2023

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الرئيس الفرنسي يتوقع أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام، معتبراً أن هذا ضروري

الرئيس الفرنسي يتوقع أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام، معتبراً أن هذا ضروري رغم تصاعد موجة الاحتجاجات ضده وانخفاض شعبيته لتصل إلى 28% فقط.

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March 7, 2023, Clermont Ferrand, Auvergne Rhone Alpes, France: According to the CGT trade union, in Clermont-Ferrand, over 30.000 people marched on the streets. Nationwide strikes and protests across France against the pensions reform. Here, in Clermont-Ferrand, central France. Clermont Ferrand France - ZUMAf173 20230307_zip_f173_002 Copyright: xAdrienxFillonx

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