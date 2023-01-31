الرئيس الفرنسي يتوقع أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام، معتبراً أن هذا ضروري

فرنسا.. تراجع الزخم في يوم التعبئة السابع ضدّ قانون التقاعد

سجلت جهات مختلفة في فرنسا تراجعاً في أعداد المشاركين في التظاهرات الرافضة لإصلاح نظام التقاعد. وتقول وزارة الداخلية إن 368 ألف شخص تظاهروا اليوم السبت في كامل البلاد، وهو رقم أقل من عدد المشاركين المسجل الثلاثاء الماضي.