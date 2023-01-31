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الرئيس الفرنسي يتوقع أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام، معتبراً أن هذا ضروري رغم تصاعد موجة الاحتجاجات ضده وانخفاض شعبيته لتصل إلى 28% فقط.
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.
ألقت السلطات الفرنسية القبض على عشرات الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد بعد احتجاجات اندلعت عقب فوز الحكومة بهامش ضئيل باقتراع لحجب الثقة أجراه البرلمان، فيما بدأ الرئيس ماكرون مشاورات واسعة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.
تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس ماكرون إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد.
سجلت جهات مختلفة في فرنسا تراجعاً في أعداد المشاركين في التظاهرات الرافضة لإصلاح نظام التقاعد. وتقول وزارة الداخلية إن 368 ألف شخص تظاهروا اليوم السبت في كامل البلاد، وهو رقم أقل من عدد المشاركين المسجل الثلاثاء الماضي.
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