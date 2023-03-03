 الرئيس الصيني يندّد بحملة غربية تقودها واشنطن "لتطويق" بلاده | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2023

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الرئيس الصيني يندّد بحملة غربية تقودها واشنطن "لتطويق" بلاده

اتهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة والغرب بتنفيذ سياسة "احتواء وتطويق وقمع شامل" ضد بلاده، الأمر الذي "جلب تحديات خطيرة غير مسبوقة للتنمية في الصين"، بحسب وسائل إعلام رسمية.

China | Nationaler Volkskongress Xi Jinping

الرئيس الصيني شي جينبينغ

ندّد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال جلسة برلمانية في بكين بحملة غربية تقودها الولايات المتّحدة لـ"تطويق" بلاده و"احتوائها وقمعها"، بحسب ما نقلت عنه الإثنين (السادس من مارس / آذار 20213) وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". وقال شي في تصريحاته إنّ "دولاً غربية، بقيادة الولايات المتّحدة، نفّذت سياسة احتواء وتطويق وقمعٍ ضدّ الصين، الأمر الذي أدّى إلى تحدّيات غير مسبوقة لتنمية بلادنا".

وتضاعفت في السنوات الأخيرة المواضيع الخلافية بين الصين والولايات المتّحدة، سواء حول قضية أقلية الأويغور المسلمة أو اختلال الميزان التجاري بين البلدين أو مسألة تايوان أو ملف الهيمنة في مجال التقنيات المتقدمة أو الاتّهامات بالتجسّس. وبسبب هذه الملفّات فرض الغرب عموماً والولايات المتّحدة خصوصاً عقوبات على الصين التي ردّت بالمثل. وأوضح شي، وفقاً لشينخوا، أنّ "البيئة الخارجية للتنمية في الصين شهدت تغيّرات سريعة، والعوامل غير المؤكّدة والتي لا يمكن التنبّؤ بها زادت بشكل كبير".

وشي، البالغ من العمر 69 عاماً والذي سينال في غضون أيام قليلة ولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة في تاريخ الصين، أدلى بتصريحه هذا على مسامع أعضاء في لجنة استشارية خلال الدورة البرلمانية السنوية. وفي تصريحه قال شي إنّ السنوات الخمس الماضية اتّسمت برزمة جديدة من العقبات تهدّد بإبطاء وتيرة الصعود الاقتصادي للبلاد. وأضاف أنّه يتعيّن على الصين أن "تتحلّى بالشجاعة للقتال في وقت تواجه فيه البلاد تغييرات عميقة ومعقّدة على الصعيدين المحلّي والدولي في آن معاً".

طرق جديدة لحاويات الشحن الصينية

 ويأتي خطاب شي بعيد أسابيع قليلة من إلغاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى بكين بعدما أسقطت الولايات المتّحدة فوق أراضيها منطاداً صينياً قالت إنّه تجسّسي في حين أكّدت بكين أنّه مجرد منطاد مدني انحرف عن مساره.

كما تدور معركة شرسة بين الصين والولايات المتحدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات، وهي رقائق إلكترونية أساسيّة في عدد كبير من القطاعات والمنتجات التي تراوح من السيارات إلى الهواتف الذكية مروراً بالتجهيزات الطبية وحتّى الأدوات الكهربائية المنزلية.

وشدّدت واشنطن في الأشهر الأخيرة العقوبات المفروضة على مصنّعي الرقائق الصينيين للحدّ من وصولهم إلى التكنولوجيا الأميركية، مبرّرة ذلك بأنّ هذه الشركات تقوم بـ"أنشطة تتعارض مع الأمن القومي" الأميركي.

و.ب / ح.ز (أ.ف.ب / د.ب.أ)

 

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