 الرئيس الصيني يجتمع بالرئيس الروسي بوتين على هامش الأولمبياد | DW الأخبار | DW | 04.02.2022

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الرئيس الصيني يجتمع بالرئيس الروسي بوتين على هامش الأولمبياد

تحاول الصين استغلال دورة الألعاب الشتوية من الناحية السياسية أيضا. والتقى الرئيس الصيني بنظيره الروسي وأرسلا تحذيرا من توسع الناتو شرقا.

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HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

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