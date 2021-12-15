الرئيس الصيني يجتمع بالرئيس الروسي بوتين على هامش الأولمبياد

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تحاول الصين استغلال دورة الألعاب الشتوية من الناحية السياسية أيضا. والتقى الرئيس الصيني بنظيره الروسي وأرسلا تحذيرا من توسع الناتو شرقا.
يجتمع الرئيس الروسي بوتين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ في بكين، حيث من المتوقع أن يقدم الرئيسان عرضا كبيرا لصداقتهما المتنامية في الوقت الذي لاتزال فيه الأزمة الأوكرانية على أشدها. وتعتبر الصين داعمة لروسيا في موقفها.
انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.
لقاء جمع الرئيسين الروسي والصيني في بكين يكشف عن ميلاد تحالف يرى البلدان فيه أقوى شراكة استراتيجية بينهما، وتتمخض عنه صفقات مع شركات الغاز والبترول الروسية بمئات المليارات من الدولارات.
تحت شعار "عالم واحد، بلد واحد" افتتح الرئيس الصيني دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وسط جو مشحون بالتوترات، ومقاطعة دبلوماسية بسبب الانتهاكات الصينية لحقوق الإنسان، فيما دعا رئيس اللجنة الأولمبية إلى السلام.
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