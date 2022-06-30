 الرئيس الصيني شي يختتم زيارة لهونغ كونغ بمناسبة 25 عاما على السيادة الصينية | DW الأخبار | DW | 02.07.2022

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DW الأخبار

الرئيس الصيني شي يختتم زيارة لهونغ كونغ بمناسبة 25 عاما على السيادة الصينية

احتفلت الصين بمرور 25 عاما على تسليم بريطانيا السيادة على هونغ كونغ إلى بكين. وأشاد الرئيس الصيني خلال زيارة لهونغ كونغ بنجاح مبدأ دولة واحدة ونظامان.لكن الوضع لم يعد كذلك في هونغ كونغ.

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