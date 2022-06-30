الرئيس الصيني شي يختتم زيارة لهونغ كونغ بمناسبة 25 عاما على السيادة الصينية

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احتفلت الصين بمرور 25 عاما على تسليم بريطانيا السيادة على هونغ كونغ إلى بكين. وأشاد الرئيس الصيني خلال زيارة لهونغ كونغ بنجاح مبدأ دولة واحدة ونظامان.لكن الوضع لم يعد كذلك في هونغ كونغ.
بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة السيادة على هونغ كونغ من بريطانيا، حرصت بيكين على إقامة احتفالات لم تخلو من رمزية بحضور أعلى ممثل للدولة، وبريطانيا تتعهد بحثّ الصين على الالتزام بوعودها.
يبدو أن مصطلح نزع الأسلحة النووية أضحى شيئاً من الماضي؛ إذ يخشى "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري) من سباق تسلح نووي جديد، في الوقت الذي تخفت فيه أصوات دعاة السلام.
يبدو أن السودان قد يشهد خلال الأيام المقبلة حواراً بين المكونين المدني والعسكري إثر المبادرة التي قام بها مجلس السيادة وبدأ وفقاً لها إطلاق سراح المعتقلين تمهيداً لحوار سياسي.. فهل يعود السودان للمسار الديمقراطي قريباً؟
منذ تولي فلاديمير بوتين السلطة في روسيا عام 2000، تم اغتيال 37 صحافيا حسب إحصائيات، مراسلون بلا حدود. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نلقي نظرة على واقع الإعلام في روسيا والتطورات التي حصلت منذ التسعينات وحتى الآن.
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