 الرئيس الصيني: زمن إخضاع الصين ″ولى إلى غير رجعة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.07.2021

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أخبار

الرئيس الصيني: زمن إخضاع الصين "ولى إلى غير رجعة"

في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده حققت هدفها المئوي في بناء "مجتمع رغيد الحياة باعتدال"، مهدداً أي قوة أجنبية "تريد إخضاع" بلاده بـ"سحقها".

قرن على تأسيس الحزب الاشتراكي الصيني

قرن على تأسيس الحزب الاشتراكي الصيني

اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم أنّ النهضة التي تشهدها بلاده هي "مسيرة تاريخية لا رجعة فيها"، مشدّداً على أنّ زمن تعرّض العملاق الآسيوي للتنمّر "ولّى إلى غير رجعة".

مختارات

وقال شي أمام حشد غفير في ساحة تيان أنمين في قلب العاصمة بكين يوم الخميس (30 حزيران/يونيو 2021)، "لقد ولّى إلى غير رجعة الزمن الذي كان يُمكن فيه أن يُداس الشعب الصيني وأن يُعاني وأن يُضطهد".

وغاص الرئيس الصيني في خطابه في أعماق التاريخ مذكّراً مواطنيه بما شهدته بلادهم من حروب أفيون واستعمار غربي وغزو ياباني، ليشيد من ثم بما حقّقه الحزب الشيوعي الصيني لهم من تحسين في مستويات الحياة واستعادة للفخر الوطني.

الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الصيني شي جين بينغ

وقال شي إنّ "الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني يقولان للعالم رسمياً: الشعب الصيني نهض"، مشيراً إلى ما تمكّنت بلاده من تحقيقه على هذا الصعيد لجهة انتشال مئات ملايين المواطنين من وهدة الفقر المدقع في غضون بضعة عقود.

الهدف المئوي "تحقق"

وأكد شي في خطابه أن الصين حققت هدفها المئوي المتمثل في بناء "مجتمع رغيد الحياة باعتدال". وتابع أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ، بأن الفكرة الشاملة لعمل الحزب خلال المئة عام الماضية كانت تجديد شباب الأمة، فـ "لا يجيد الشعب الصيني تدمير العالم القديم فحسب، بل خلق عالماً جديداً أيضاً ... الاشتراكية فحسب يمكنها إنقاذ الصين".

وقام الحزب الشيوعي الصيني، الذي وصل إلى السلطة في عام 1949 تحت قيادة ماو، في البداية بتجنيد الفلاحين والعمال لكنه تطور نحو بناء الأسواق وريادة الأعمال على أساس "الاشتراكية بخصائص صينية" مع الاحتفاظ بنموذج لينين للحكم الشمولي.

ويحقق شي والحزب نجاحاً بينما تتعافى الصين سريعاً من جائحة كوفيد-19 وتتخذ موقفاً أكثر حزماً على الساحة العالمية برغم أن بكين
تواجه أيضاً انتقادات بسبب تصرفاتها في هونغ كونغ وشينجيانغ.

مشاهدة الفيديو 02:01

الصين تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي


 

تحذيرات للخارج
ولم يخلُ خطاب الرئيس الصيني من رسائل إلى الولايات المتّحدة التي تصف باستمرار العملاق الآسيوي بأنه منافسها السياسي والاقتصادي في العالم. وقال شي إن الشعب الصيني لن يسمح أبداً لأي قوة أجنبية بالتسلط عليه أو قمعه أو إخضاعه. وأردف قائلاً: "كل من يجرؤ على القيام بذلك ستسحق رأسه وتخضب بالدماء على سور الفولاذ العظيم الذي صنعه ما يربو على 1.4 مليار صيني".

وأضاف شي في خطابه أن الصين ستعمل على تعزيز جيشها لحماية سيادتها وأمنها وتنميتها وصعودها إلى مستوى المعايير العالمية. وتابع شي، وهو أيضاً رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي تسيطر على القوات المسلحة في البلاد: "يجب أن نسرع في تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة".

وشدد شي على أن أي محاولة لفصل الحزب عن الشعب الصيني أو لتحريض الشعب ضده مآلها الفشل. وأضاف: "أعضاء الحزب الذين يزيد عددهم على 95 مليوناً والشعب الصيني الذي يزيد على 1.4 مليار نسمة لن يسمحوا مطلقاً بمثل هذا السيناريو".

أما بشأن الأزمة مع تايوان، فأوضح أن بلاده تريد حل "مسألة تايوان" لتحقيق "إعادة توحيد" كاملة للبلاد و"تحطيم" أي محاولات للاستقلال الرسمي للجزيرة. وفي رد على خطابه، أكدت تايوان عزمها الدفاع عن سيادتها وديمقراطيتها.
وصباح الخميس دوّت في أرجاء بكين مئة طلقة مدفعية احتفالاً بمرور مئة عام على تأسيس الحزب الحاكم، في حين حلّقت مروحيات في تشكيلة رسمت الرقم 100 في سماء تيان أنمين التي لوّنتها أيضاً مقاتلات حربية اخترقت زرقة سمائها بدخانها الأحمر والأصفر والأزرق.

م.ع.ح/و.ب (أ ف ب ، رويترز)

  • MOROKKO TGV Zug wird angeliefert (Getty Images/AFP)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أسرع قطار في إفريقيا في المغرب

    أسرع قطار في القارة السمراء يتم بناءه شمال المغرب، وتحديدا بين طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقطار TGV الفرنسي يقطع المسافة بين المدينتين في ساعتين وعشر دقائق، عوض أربع ساعات و45 دقيقة كما هو الأمر بالنسبة للقطار العادي. وسرعته تفوق 320 كيلومترا في الساعة.

  • Sambia alte Lokomotive (Getty Images/AFP/S. de Sakutin)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أقدم قطار في الإسكندرية

    في عام 1856 افتتحت أول سكة حديد تربط بين الإسكندرية والقاهرة. وقاطرة البخار التي استخدمت آنذاك نقلت بداية القرن العشرين إلى زامبيا إلى أن أحيلت إلى المعاش في عام 1976. والآن يمكن مشاهدتها في متحف لسكك الحديد في عاصمة زامبيا ليفنغستون.

  • Nigeria Eröffnung Eisenbahnlinie zwischen Abuja und Kaduna (DW/U. Musa)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    الخط السريع بين أبوجا وكادونا

    منذ عام 2016 يوجد خط مباشر لسكة الحديد بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، عاصمة إقليم كادونا، في النصف الشمالي للبلاد. طول هذا الخط 187 كيلومترا وسيكلف إنشاءه نحو 800 مليون يورو. وقدم البنك الصيني "بنك الإيراد والتصدير" قرضا بقيمة 50 مليون يورو لإنجاز المشروع.

  • Addis Abeba Äthiopien Bahn Straßenbahn Haltestelle (picture-alliance/dpaMarthe van der Wolf)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شبكة الترام في أديس أبابا

    في أيلول/ سبتمبر 2015، بني أول خط لشبكة ترام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقامت الشركة الصينية "رايل واي غروب" ببنائه. وإلى غاية 2020 ستظل هذه الشركة مسؤولة عن عملية التشغيل والصيانة، بعد ذلك ستنقل هذه المهمة إلى شركة محلية.

  • Kenia chinesische Investitionen in die Eisenbahnstrecke Mombasa-Nairobi (Reuters/N. Khamis)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شرق إفريقيا ينتفض

    نحو 25 ألف عامل كيني و3 آلاف عامل صيني سيشاركون في عملية بناء خط للسكة الحديدية بطول 472 كيلومترا بين ثاني أكبر مدينة في كينيا مومباسا والعاصمة نيروبي. 90 بالمائة من تكاليف المشروع بحجم 3,6 مليارات يورو، سيقدمها الصينيون. وهناك خطط لتوسيع هذه الشبكة لتضم مدنا ككمبالا وجوبا.

  • Namibia alte Bahnschwellen (picture-alliance/Ardea/K. Terblanche)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    تدهور السكة الحديدية بخروج المستعمر

    العديد من خطوط القطارات في إفريقيا تمّ بناءها من قبل المستعمر. وكان الهدف من ذلك نقل المواد الخام إلى المناطق الساحلية ليتم حملها عبر السفن إلى أوروبا. اليوم العديد من هذه الشبكات أضحت غير صالحة للاستخدام وأهملت بالكامل. والصورة تظهر الخط الذي كان يربط بين سفاكوبموند وواليس باي في ناميبيا، وتمّ استبداله في عام 1980 بخط جديد.

  • Infografik Bildergalerie Bahnstrecken in Afrika ENG

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    ما زال هناك عمل كثير!

    شدد تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2015 على دور القطارات في العملية التنموية، إذ أنه سيقوم بنقل البضائع بتكلفة أقل، كما أنه سيزيح الضغط الطرقي عن المدن الكبرى ومناطق الازدحام. وأشار التقرير أيضا إلى الوضعية المزرية لخطوط السكة الحديد في القارة السمراء، خاصة وأنه كثيرا ما لا توجد خطوط مباشرة تربط بين المناطق المختلفة للبلد الواحد.

  • Nov 27 2014 Cape Town South Africa View of the Gautrain inside Pretoria station Gautrain is (imago/ZUMA Press)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    جنوب إفريقيا في المقدمة

    قطار الضواحي الذي يربط بين بريتوريا وجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، سيتم توسيعه من 80 إلى 230 كيلومتر في العقدين القادمين. وجنوب إفريقيا تتوفر على ما مجموعه 21 ألف كيلومترا من السكك الحديدية. وهي بذلك صاحبة أطول خط قطارات في القارة تليها السودان بمعدل 7251 كيلومترا ومصر 5085 كيلومترا. الكاتب: أرني كيوبانيكي/ و.ب


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