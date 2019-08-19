 الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد | أخبار | DW | 19.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد

يمثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم أمام المحكمة حيث تبدأ جلسات محاكمته بتهم الفساد، وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور.

Sudan Omar Al-Bashir (Reuters/M. N. Abdallah)

وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى مقر محاكمته في العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين (19 أغسطس / آب 2019)، حيث يواجه اتهامات بالفساد.

وفي نيسان / إبريل الفائت، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.

وفي أيار/ مايو أعلن النائب العام أيضا عن توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به.

وتجري المحاكمة في معهد التدريب القضائي بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم. وتنعقد جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان من المقرّر أن يمثل البشير أمام محكمة سودانية يوم السبت بتهم فساد، لكن تم إرجاء جلسة المحاكمة. وكان قد مثل أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 حزيران / يونيو.

وكانت تمت الإطاحة بالبشير في انقلاب عسكري في 11 نيسان / أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الواسعة، أدلعت في 19 كانون الأول/ديسمبر بعد أن قامت حكومته برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وتولى البشير السلطة إثر انقلاب في 1989 وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور.

وتأتي المحكمة بعد يومين من توقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" أمس الأول السبت في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة في الفترة الانتقالية.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ  ف ب)

  • Omar al-Baschir im Sudan

    البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

    بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.

  • Niederlande Den Haag Friedenspalast Internationaler Gerichtshof IGH

    البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

    المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.

  • Palästina Ban Ki-moon in Gaza

    البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

    أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.

  • Ägypten Präsident al-Sisi trifft al-Baschir

    البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

    وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

  • Sudan Vertragsunterzeichnung Nilwasser und Nildamm in Khartum

    البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

    حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.

  • UN Hauptquartier New York Gebäude

    البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

    وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.

  • Niederlande UN-Gerichtshof Luis Moreno-Ocampo zu Sudan Darfur

    البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

    في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.

  • Darfur Flüchtlingslager Abu Shouk

    البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

    تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إعداد: إيمان ملوك


 

مختارات

ألمانيا تَعِد بدعم السودان وتشيد باتفاق نقل السلطة

بمناسبة توقيع الاتفاق بين الجيش والمدنيين، وعد وزير خارجية ألمانيا بتقديم أقصى دعم ممكن للسودان. كما طالب بنقل السلطة كاملة إلى "حكومة مدنية تعمل بطريقة فعالة وشفافة من أجل تنظيم انتخابات شاملة بنهاية الفترة الانتقالية". (17.08.2019)  

الاتفاق السياسي في السودان.. خطوة للأمام لكن لصالح من؟

اتفاق سياسي في السودان سيحدد شكل السلطة، وذلك بعد شهور من الجمود والمفاوضات العسيرة. فهل يشكل بداية للحل وخطوة نحو الحكم المدني بعد ثلاثة عقود من الحكم العسكري؟ أم هو انتصار للجيش الذي أبقى بيده العديد من الأوراق؟ (17.07.2019)  

السودان ـ إرجاء الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي

واجهت قوى إعلان "الحرية والتغيير" السودانية موجة انتقادات واسعة عقب الكشف عن مرشحيها للمجلس السيادي الذي سيتولى الحكم مع الجيش خلال الفترة الانتقالية الجديدة، وشاعت حالة من الارتباك تأجل معها إعلان تشكيل المجلس. (19.08.2019)  

البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية

أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة. (15.06.2015)  

مواضيع ذات صلة

Sudan Khartum Machtabgabe Militär Vertragsunterzeichnung

السودان ـ إرجاء الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي 19.08.2019

واجهت قوى إعلان "الحرية والتغيير" السودانية موجة انتقادات واسعة عقب الكشف عن مرشحيها للمجلس السيادي الذي سيتولى الحكم مع الجيش خلال الفترة الانتقالية الجديدة، وشاعت حالة من الارتباك تأجل معها إعلان تشكيل المجلس.

Sudan Abkommen - Ahmed Rabie und General Mohamed Hamdan Daglo

قبل إقرار الاتفاق السوداني.. قوى المعارضة ليست على وفاق! 14.08.2019

قبل أيام على التوقيع النهائي على اتفاق الإعلان الدستوري في السودان والمقرر في الـ17 من أغسطس، لا تبدو المعارضة في وضع جيد. فقد فشلت محادثات القاهرة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة.

Sudan Khartum Machtabgabe Militär Vertragsunterzeichnung

السودان: المعارضة والعسكر يوقعان الوثيقة الدستورية النهائية 17.08.2019

وقع ممثلان عن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان الوثيقة الدستورية، بعد اتفاق من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد بعد عقود من ديكتاتورية العسكر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  