 الرئيس السريلانكي الفار يرسل استقالته في بريد إلكتروني واحتفالات شعبية | DW الأخبار | DW | 15.07.2022

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الرئيس السريلانكي الفار يرسل استقالته في بريد إلكتروني واحتفالات شعبية

الرئيس السريلانكي راجاباسكا يرسل استقالته من منصبه في رسالة بريد إلكتروني من سنغافورة، واحتفالات كبيرة بالمناسبة في سريلانكا رغم الوضع الاقتصادي الصعب.

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