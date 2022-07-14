الرئيس السريلانكي الفار يرسل استقالته في بريد إلكتروني واحتفالات شعبية

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الرئيس السريلانكي راجاباسكا يرسل استقالته من منصبه في رسالة بريد إلكتروني من سنغافورة، واحتفالات كبيرة بالمناسبة في سريلانكا رغم الوضع الاقتصادي الصعب.
أكدت سلطات جزر المالديف وصول الرئيس السريلانكي إلى العاصمة ماليه، وأنه تم نقله لمكان لم يتم الكشف عنه. جاء ذلك عقب ما تردد عن فرار الرئيس وزوجته من سريلانكا بعد أيام من اقتحام محتجين لبيته وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
اضطر رئيس سريلانكا الهارب غوتابايا راجاباكسا إلى الفرار مجدداً لكن هذه المرة من المالديف على متن طائرة سعودية بعد الاستقبال العدائي الذي لقيه عند وصوله هناك. وتقارير عن رفض واشنطن منحه تأشيرة دخول الولايات المتحدة.
يحيي الليبيون الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمرّ الانتقال إلى الديموقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدّد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.
في مقر اضراب الجوع المفتوح لمعارضي الرئيس قيس سعيد يقضي عز الدين الحزقي يومه في شرح المخاطر المحدقة بالديمقراطية الناشئة بعد تعليق الدستور وتجميد البرلمان، أين تقف تونس في ذكرى ثورتها وبعد انقلاب الرئيس على ديمقراطيتها؟
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