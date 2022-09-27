 الرئيس الروسي بوتين يوقع اتفاقيات الضم | DW الأخبار | DW | 30.09.2022

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DW الأخبار

الرئيس الروسي بوتين يوقع اتفاقيات الضم

بعد الاستفتاءات الصورية في المناطق الاوكرانية الاربعة دونيسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تحتلها روسيا جزئيا اعلن الرئيس الروسي بوتين ضمها رسميا. وهو ما قوبل بإدانة دولية باعتبار ان ضمها غير قانوني

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KHERSON, UKRAINE SEPTEMBER 26, 2022: A detainee votes in a Kherson Region referendum on joining Russia at pre-trial detention centre No 1. DPR, LPR, Kherson and Zaporizhzhia Regions hold referendums to join Russia on September 23-27. Stringer/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS143F7A

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27.09.2022 *** A member of an electoral commission shows the way to a voter at a polling station during a referendum on the joining of the self-proclaimed Donetsk People's Republic (DPR) to Russia, in Donetsk, Ukraine September 27, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

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BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 07: German Chancellor Olaf Scholz speaks during fiery debates at the Bundestag over the next federal budget and current government policies on September 07, 2022 in Berlin, Germany. Germany is facing deep challenges stemming from Russia's ongoing war in Ukraine, including the need to pivot away from its heavy reliance on Russian energy imports and coping with the social reverberations of current high inflation. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [KHERSON, UKRAINE - SEPTEMBER 8, 2022: A billboard with a message reading Russians and Ukrainians are one people is seen by the House of Trade Unions. Sergei Malgavko/TASS]

وسط رفض وإدانات غربية- بدء "استفتاءات" على ضم أراض أوكرانية إلى روسيا 23.09.2022

في حين بدأت "استفتاءات" في أربع مناطق في أوكرانيا خاضعة كليا أو جزئيا لسيطرة روسيا من أجل الانضمام إلى روسيا، أدان الناتو والاتحاد الأوروبي هذه الاستفتاءات التي اعتبراها "صورية وغير شرعية وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".