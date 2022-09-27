الرئيس الروسي بوتين يوقع اتفاقيات الضم

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بعد الاستفتاءات الصورية في المناطق الاوكرانية الاربعة دونيسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تحتلها روسيا جزئيا اعلن الرئيس الروسي بوتين ضمها رسميا. وهو ما قوبل بإدانة دولية باعتبار ان ضمها غير قانوني
وقع بوتين على وثائق ضم بلاده لأربعة أقاليم أوكرانية تحتلها القوات الروسية، وقال إن المواطنين في تلك المناطق أصبحوا "مواطنونا إلى الأبد". كان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد رفضا التصويت باعتباره ينتهك القانون الدولي
أعلنت روسيا أنها ستقيم مراسم "ضم أربع مناطق أوكرانية" بحضور الرئيس فلاديمير بوتين. يأتي هذا رغم تواصل الانتقادات الغربية لـ"الاستفتاءات" التي تجري في أوكرانيا، والتي وصفتها وزيرة اخارجية ألمانيا بأنها "نقيض للسلام".
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن موقف برلين من الأراضي الأوكرانية المحتلة التي أجرت فيها روسيا "استفتاءات" لن يتغير، مؤكدا أن الرئيس الروسي بوتين يرتكب "الخطأ تلو الآخر".
في حين بدأت "استفتاءات" في أربع مناطق في أوكرانيا خاضعة كليا أو جزئيا لسيطرة روسيا من أجل الانضمام إلى روسيا، أدان الناتو والاتحاد الأوروبي هذه الاستفتاءات التي اعتبراها "صورية وغير شرعية وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".
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