الرئيس الجزائري تبون يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في سبتمبر المقبل. وقال إنه يقوم بذلك "نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب".

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس (11 يوليو/تموز 2024)، أنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية، وذلك في مقطع مصور نشرته الرئاسة على صفحتها على فيسبوك. وقال تبون، في مقتطع من حوار تلفزيوني سيبث لاحقا: "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب الجزائري آن الأوان لأعلن عن ترشحي للانتخابات الرئاسية وفقا لما يسمح به الدستور".

وأضاف: "إذا الشعب قرر تزكيتي فأهلا وسهلا وإذا كان غير ذلك فأنا قد قمت بجزء من مهمتي ومن سيأتي بعدي سيواصل".

وأكد تبون، وهو يلمح إلى عهدته الأولى أن "الانتصارات المحققة كلها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي. الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوت، وبأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى، والجزائر استرجعت ما كان ممكن استرجاعه من الأموال المنهوبة المقدرة بمليارات الدولارات".

الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر.. ماذا وراءه؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتنتهي ولاية تبون الأولى في كانون الأول/ديسمبر. وكان الرئيس الجزائري تبون (79 عاما) قد انتخب في 2019 بنسبة 58 في المئة من الأصوات. وأعلن في آذار/مارس أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في السابع من أيلول/سبتمبر، قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا.

وكانت وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، إضافة الى الحلفاء السياسيين، قد ركزوا على "إنجازات الجزائر الجديدة" خلال ولاية تبون. وخلف تبون في 2019 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك، أي حركة الاحتجاج الشعبي. وتوفي بوتفليقة في أيلول/سبتمبر 2021.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)