 الرئيس التونسي يعين أعضاء مجلس القضاء الأعلى المؤقت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الرئيس التونسي يعين أعضاء مجلس القضاء الأعلى المؤقت

بعد حوالي شهر من قراره المثير للجدل بحل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس مؤقت، عين الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم أعضاء المجلس الجديد، بعد أن منح نفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.

الرئيس التونسي قيس سعيد (25/12/2021)

الرئيس التونسي قيس سعيد

 

قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيّد عين اليوم الاثنين (الثامن من مارس/آذار 2022) أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت. جاء ذلك بعد شهر من  حل المجلس السابق  في خطوة وصفها معارضوه حينها بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.

و أثار قرار سعيّد حل المجلس غضبا في الداخل والخارج وانتقادات  له بأنه يؤسس لحكم فردي بعد أن علق عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في يوليو/ تموز.

ويقول  المنتقدون إن سعيّد يسعى لإخضاع القضاء لسلطته بينما يؤكد الرئيس التونسي أنه يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه.

 والمجلس الأعلى للقضاء في تونس هيئة دستورية مستقلة، وهو أحدث مؤسسة طالها قرار الحل أو التجميد من قبل الرئيس بعد البرلمان وهيئة مكافحة الفساد بجانب تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور وطرحه لخارطة إصلاحات سياسية.

وكان سعيّد قد جل المجلس السابق ووقع مرسوما لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز)

مشاهدة الفيديو 23:33

ضغوط على سعيّد بعد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل يرضخ؟

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Demonstrators carry flags and banners during a protest against the Tunisian President Kais Saied's seizure of governing powers, in Tunis, Tunisia, September 26, 2021. REUTERS/Zoubeir Souissi/File Photo

حل مجلس القضاء بتونس.. آخر مسمار في نعش ديمقراطية محتضرة؟ 08.02.2022

قوبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء برفض محلي ودولي. فما الأبعاد التي قد تأخذها الأزمة الجديدة في مسلسل الأزمات التي تعيشها تونس، مهد الربيع العربي وآخر حامل لمشعله؟

TUNIS, TUNISIA - DECEMBER 13: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TUNISIAN PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Tunisian President Kais Saied chairs a ministerial cabinet meeting at Carthage Palace in Tunis, Tunisia on December 13, 2021. Tunisian Presidency / Handout / Anadolu Agency

وزيرة تونسية: سعيّد سيغير القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء 09.02.2022

بعد ضغوط داخلية وخارجية على تونس، أعلنت وزيرة العدل التونسية أن الرئيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء لكنه سيغير القانون المنظم له وسيشكل "هيئة وقتية". يأتي ذلك فيما نفذ قضاة إضرابا طال عددا من المحاكم التونسية.

TUNIS, TUNISIA - DECEMBER 09: Firefighter teams deployed after fire broke out at the headquarters of the Ennahda Movement in Tunis, Tunisia on December 09, 2021. Nacer Talel / Anadolu Agency

تونس- وفاة شخص وجرح رئيس حكومة سابق في حريق بمقر حزب النهضة 09.12.2021

أصيب قياديان على الأقل في حزب النهضة في حريق شب في مقر الحركة في العاصمة تونس على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس وأعضاء من الحزب. ما ملابسات ما حدث؟