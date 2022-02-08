الرئيس التونسي يعين أعضاء مجلس القضاء الأعلى المؤقت

قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيّد عين اليوم الاثنين (الثامن من مارس/آذار 2022) أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت. جاء ذلك بعد شهر من حل المجلس السابق في خطوة وصفها معارضوه حينها بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.

و أثار قرار سعيّد حل المجلس غضبا في الداخل والخارج وانتقادات له بأنه يؤسس لحكم فردي بعد أن علق عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في يوليو/ تموز.

ويقول المنتقدون إن سعيّد يسعى لإخضاع القضاء لسلطته بينما يؤكد الرئيس التونسي أنه يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه.

والمجلس الأعلى للقضاء في تونس هيئة دستورية مستقلة، وهو أحدث مؤسسة طالها قرار الحل أو التجميد من قبل الرئيس بعد البرلمان وهيئة مكافحة الفساد بجانب تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور وطرحه لخارطة إصلاحات سياسية.

وكان سعيّد قد جل المجلس السابق ووقع مرسوما لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز)