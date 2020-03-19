الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً وتقييد حركة التنقل

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التفاصيل بعد قليل
يعد القطاع السياحي في تونس احد اهم ركائز الاقتصاد التونسي .غير ان هذا القطاع اصبح متوقفا بشكل تام في كافة المناطق السياحية التونسية بعد ان اتخذت الحكومة التونسية مزيدا من القرارات الصارمة لإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفيد الاحصاءات الرسمية انه اصاب 29 حالة بشكل رسمي .
أعلنت الحكومة الأردنية تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين. وفيما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حظر التجوال بدءا من يوم غد الأربعاء، تزايدت الدعوات في الجزائر لتعليق مسيرات الحراك.
الخوف من فيروس كورونا يدفع الناس لتجربة كل وسيلة ومادة ممكنة لتجنب الإصابة به. ففي تونس يلجأ الناس إلى وصفات الجدات ويتهافتون على سوق العطارين لشراء الأعشاب الطبية بغية "وقاية" أنفسهم من الإصابة بالفيروس "القاتل".
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