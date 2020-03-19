الرئيس التونسي يعلن حجراً صحياً وتقييد حركة التنقل

قطاع السياحة التونسي يواجه التحديات أمام فيروس كورونا

يعد القطاع السياحي في تونس احد اهم ركائز الاقتصاد التونسي .غير ان هذا القطاع اصبح متوقفا بشكل تام في كافة المناطق السياحية التونسية بعد ان اتخذت الحكومة التونسية مزيدا من القرارات الصارمة لإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفيد الاحصاءات الرسمية انه اصاب 29 حالة بشكل رسمي .