الرئيس التونسي يعفي وزيرين جديدين من مهامهما

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين (الثاني من آب/ أغسطس 2021) أوامر بإعفاء وزيرين جديدين بعد إعفاء وزيري العدل والدفاع في وقت سابق.

وحسب بلاغ نشر على موقع الرئاسة التونسية على موقع فيسبوك أصدر سعيد أمرا رئاسيا قرر بموجبه تنحية وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه وتكليف سهام البوغديري بتسيير شؤون الوزارة.

كما قرر إعفاء محمد الفاضل كريم، وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الفلاحة بالنيابة من مهامه، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وكان الرئيس أعفى في وقت سابق وزيري العدل والدفاع. كما أقال سعيد مستشارين وكتاب عامين برئاسة الحكومة، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو الماضي وإقالة حكومة هشام المشيشي.

ومن المتوقع أن يعلن عن رئيس وزراء جديد وتكليف حكومة تخضع لإشرافه المباشر لتكون مسؤولة أمامه، بعد أن جمد اختصاصات البرلمان وأعلن توليه السلطة التنفيذية بشكل كامل ومهام التشريع عبر المراسيم.

ويتعرض الرئيس التونسي سعيّد لضغوط خارجية وكذلك من منظمات حقوقية ومدنية تونسية من أجل التسريع بطرح خارطة طريق عاجلة تتضمن خطط واضحة للإنقاذ وضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان.

كما كان الاتحاد التونسي للشغل قد أعلن في وقت سابق أنه يعكف على إعداد خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة وإنه سيقدمها للرئيس قيس سعيّد.

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وبعد قرارات الرئيس، أصبحت تجربة تونس الديمقراطية التي بدأت قبل عشر سنوات تقريبا عند مفترق طرق، ولم تظهر أي دلائل تذكر بشأن خطط سعيّد على الأمد الطويل أو ما إذا كان قد صاغ أيا منها حتى الآن.

ويواجه سعيد اتهامات من خصوم بتدبيره لانقلاب على الدستور وهو ما ينفيه بشدة.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، رويترز)