 الرئيس التركي أردوغان وزوجته يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.02.2022

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الرئيس التركي أردوغان وزوجته يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا

غرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه أصيب وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وقال أردوغان أن لديه أعراضا خفيفة، وأنه سيواصل أداء مهام منصبه من المنزل.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته يصعدان الطائرة الرئاسية

رغم تلقيه اللقاح والجرعة التنشيطية وأخذه الحيطة والحذر أصيب الرئيس التركي وزوجته بعدوى فيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم السبت (الخامس من شباط/ فبراير 2022) أنه ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 بدون أن تظهر عليه أعراض شديدة.

 وكتب الرئيس البالغ 67 عاماً على تويتر "بعد الشعور بأعراض خفيفة ثبتت إصابتي وزوجتي بفيروس كورونا. لحسن الحظ العدوى خفيفة وعلمنا بأنها ناجمة عن متحور أوميكرون". وأضاف "سنواصل القيام بواجباتنا وبعملنا من المنزل. نتمنى أن تتوجهوا بالدعاء من أجلنا".

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 وكتبت زوجته أمينة أردوغان البالغة 66 عاما على حسابها الرسمي على تويتر "سنتجاوز بإذن الله هذه الاصابة مع السيد طيب". وكان الرئيس التركي قد تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد في حزيران/يونيو الماضي.

 سجلت تركيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة نحو 12 مليون إصابة و90 ألف حالة وفاةمرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وتفرض هذه الدولة منذ كانون الثاني/يناير العزل الصحي لمدة سبعة أيامفي حال تأكيد الاصابة بكوفيد مع احتمال رفعه إذا ثبتت سلبية الاختبار في اليوم الخامس.

 ارتفع عدد الاصابات اليومية في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة بحيث تجاوز 100 ألف، وتعزو السلطات ذلك إلى المتحور الجديد أوميكرون.

 ويتم وضع الكمامة على نطاق واسع في تركيا، لكن المدارس والجامعات لا تزال مفتوحة وتستمر الحياة كالمعتاد بدون قيود.

 وتشير آخر الإحصاءات الرسمية حتى السبت، إلى تلقي 52,5 مليون شخص جرعة ثانية من اللقاح. كما تلقى أكثر من 25 مليونًا جرعتهم الثالثة وتواصل السلطات حملة التطعيم.

ع.أ.ج/ ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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