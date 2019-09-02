الرئيس الإيراني يرفض إجراء "مفاوضات ثنائية" مع واشنطن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الثلاثاء الثالث من سبتمبر/ أيلول 2019) أمام البرلمان أن الجمهورية الإسلامية قد تخفّض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي "في الأيام القادمة" إذا لم يتم "التوصل إلى أي نتيجة" في المفاوضات بهذا الشأن مع الأوروبيين "بحلول الخميس". وأضاف أن بلاده ترفض مفاوضات ثنائية "كمبدأ" مع واشنطن.

وأوضح روحاني أن إيران لم ولن تقرر التفاوض مع الولايات المتحدة في أي وقت من الأوقات. "إن مسار استراتيجيتنا يستند على ركيزتين هما الصمود الداخلي والدبلوماسية النشطة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وقال "لم ولن نقرر اجراء مفاوضات ثنائية مع امريكا في أي وقت من الأوقات، وهناك مقترحات قدمت لنا من العديد من الاطراف بهذا الشأن لكننا رفضنا ذلك". وتابع أن "نظرة العالم، بما في ذلك أمريكا، إلى الشعب الإيراني قد تغيرت بعد 16 شهرا من صمود الشعب الإيراني، وأن العدو قد وصل الى قناعة تامة بأنه لا يستطيع اركاع الشعب الإيراني بممارسة الضغوط القصوى".

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من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إيران ستعلن عن "خطوتها الثالثة" لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي يوم غد الرابع أيلول/ سبتمبر. وقال ظريف في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، أمس الاثنين "نحن نبقي الطريق مفتوحا للدبلوماسية، لكن خطوتنا الثالثة جاهزة.

وتابع الوزير في تصريحاته، التي اوردتها وكالة أنباء فارس، أنه سيبلغ المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بهذه الخطوة، وستبدأ طهران بتطبيقها يوم الجمعة المقبل. من جهة أخرى، أكد ظريف أن إيران ستعود بسرعة إلى الالتزام بشروط الاتفاق النووي، في حال تم إحراز تقدم في التزام الأوروبيين بتعهداتهم. وقال خلال زيارته لموسكو: "سنعود للالتزام بكل تلك الإجراءات خلال عدة ساعات أو عدة أيام في أي لحظة، في حال أثمرت المفاوضات (مع فرنسا) إلى حل معين".

و.ب / ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)