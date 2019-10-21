الرئيس الإسرائيلي يكلف منافس نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

بعد أن أخفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مهمة تشكيل حكومة جديدة طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأربعاء (23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) من قائد الأركان السابق بيني غانتس تشكيل حكومة لإخراج البلاد من أطول مأزق سياسي في تاريخها.

وقال ريفلين أمام وسائل الإعلام إنه يتعين على الأحزاب السياسية تقديم "تنازلات" بينما وعد غانتس بـ"محاولة تشكيل حكومة اتحاد ليبرالي".

مشاهدة الفيديو 02:00 شارك رفض من غانتس لأي حكومة تضم نتانياهو إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3PujF مساع أولوية لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل بعد الانتخابات

وسيكون أمام غانتس زعيم حزب أزرق أبيض 28 يوما لتشكيل الحكومة. وفي حالة فشله أيضا يمكن للرئيس الإسرائيلي أن يكلف أحد أعضاء الكنيست بتششكيل حكومة أو الذهاب مباشرة لانتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز