الرئيس الإسرائيلي يكلف منافس نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

بعد أن أخفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مهمة تشكيل حكومة جديدة طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأربعاء (23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) من قائد الأركان السابق بيني غانتس تشكيل حكومة لإخراج البلاد من أطول مأزق سياسي في تاريخها.
وقال ريفلين أمام وسائل الإعلام إنه يتعين على الأحزاب السياسية تقديم "تنازلات" بينما وعد غانتس بـ"محاولة تشكيل حكومة اتحاد ليبرالي".
وسيكون أمام غانتس زعيم حزب أزرق أبيض 28 يوما لتشكيل الحكومة. وفي حالة فشله أيضا يمكن للرئيس الإسرائيلي أن يكلف أحد أعضاء الكنيست بتششكيل حكومة أو الذهاب مباشرة لانتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
وجوه القائمة العربية المشتركة
حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 2019، مما يجعلها ثالث أقوى حزب إسرائيلي، وعكفت على ما أسمته بـ"إسقاط" نتنياهو من خلال دعم رئيس الأركان السابق للجيش بيني غاتنس لتشكيل حكومة ائتلاف إسرائيلية. رشحت القائمة 16 عضواً من أبرزهم، أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ومنصور عباس، وعايدة توما، ويوسف العطاونة.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
جدل بشأن دعم غانتس
اثارت خطوة القائمة لدعم غانتس آراء الأوساط العربية في إسرائيل، بين الرافض والمؤيد، إذ أكدت عضو الكنيست العربي حنين الزعبي نبذها هذه الخطوة، فيما أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بياناً أجمعوا فيه على رفض التوصية على غانتس.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
تأسيس القائمة العربية المشتركة
تشكلت القائمة العربية المشتركة في 23 يناير/ كانون الثاني عام 2015، وتضم أربعة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (التحالف العربي- اليهودي، وجهات يسارية أخرى) والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
رداً على ليبرمان
نشأت القائمة العربية المشتركة رداً على رفع نسبة الحسم داخل الكنيست الإسرائيلي من 2% إلى 3.25%، وهي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي تضمن دخول الحزب إلى الكنيست، وذلك بناء على تعديل قانوني بادر إليه النائب اليميني أفيغدور ليبرمان، للحد من المشاركة العربية في الكنيست.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
البرنامج السياسي
يتمحور برنامج القائمة السياسي حول استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحسين أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل، ومحاربة الجريمة فيه، وتخصيص ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية، وزيادة عدد تصاريح البناء في البلدات العربية.قيادة القائمة في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
ارتفاع عدد الناخبين العرب
يشكل العرب في إسرائيل ما نسبته 21% من السكان، وبلغت نسبة مشاركتهم خلال انتخابات الكنيست الأخيرة 59%، بارتفاع 10% عن انتخابات أبريل/نيسان، ودعم 81% منهم القائمة المشتركة، بحصولها على 433 ألف صوتاً، في حين صوّت 18% منهم لأحزاب أخرى.
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بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل
المشاركة العربية التاريخية
ضم الكنيست تاريخياً 77 عضواً من العرب، أبرزهم الشاعر توفيق زياد، والأديب إيميل حبيبي، والمفكر عزمي بشارة. وكانت أول تجربة عربية في الكنيست لعبد العزيز الزعبي. فهل ستصبح القائمة العربية المشتركة أكثر تأثيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً؟