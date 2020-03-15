الرئيس الإسرائيلي يعتزم تكليف غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في بيان اليوم الأحد (15 مارس/ آذار 2020) إنه سيطلب غدا الاثنين وبشكل رسمي من بيني غانتس منافس نتنياهو محاولة تشكيل حكومة بعد انتخابات أجريت هذا الشهر. وجاء في البيان الرئاسي "غدا عند منتصف النهار سيكلف الرئيس بيني غانتس (رئيس حزب أزرق أبيض) بتشكيل حكومة".

وحصل غانتس، وهو جنرال سابق، في وقت سابق اليوم على دعم حزبين رئيسيين في سعيه للإطاحة بنتنياهو اليميني. وذكر راديو الجيش الإسرائيلي اليوم أن أغلبية من 61 نائبا بالكنيست المؤلف من 120 عضوا أوصوا بأن يتولى تحالف الوسط الإسرائيلي "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس تشكيل ائتلاف حكومي.

مشاهدة الفيديو 02:22 شارك حظوظ وافرة لنتانياهو لتشكيل الحكومة المقبلة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3YohQ الانتخابات الإسرائيلية – تقدم نتنياهو دون تحقيق أغلبية حاكمة

وقال القومي المتشدد، وصانع الملوك، وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا العلماني إنه قدم التوصية بغانتس إلى الرئيس رؤوفين ريفلين. ويأتي القرار من جانب ليبرمان، الذي فاز حزبه بسبعة مقاعد في انتخابات برلمانية ثالثة غير مسبوقة في الثاني من آذار/ مارس الجاري، بعد ساعات من تقديم كل الأعضاء الخمسة عشر في القائمة المشتركة للأحزاب العربية بتزكية غانتس، الخصم الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستدعى ريفلين اليوم غانتس ونتنياهو لاجتماع "عاجل" بمقره في مدينة القدس، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة طارئة تضم حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو الذي فاز بـ 36 مقعدا وحزب أزرق أبيض بزعامة غانتس بـ 33 مقعدا.

وتظل إسرائيل بدون حكومة لأكثر من عام بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية برلمانية. ولم تسفر الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2 آذار/ مارس عن أغلبية حاسمة لا لكتلة نتنياهو اليمينية والأحزاب الدينيةولا لكتلة يسار الوسط بزعامة غانتس والأحزاب العربية.

ع.ج/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)