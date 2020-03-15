 الرئيس الإسرائيلي يعتزم تكليف غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.03.2020

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أخبار

الرئيس الإسرائيلي يعتزم تكليف غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة

سيكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين منافس رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة بعدما تلقى دعم غالبية أعضاء البرلمان (الكنيست) بمن فيهم أعضاء القائمة العربية.

زعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2019

بعد حصوله على دعم أغلبية أعضاء الكنيست سيكلف الرئيس الإسرائيلي زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة

 قال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في بيان اليوم الأحد (15 مارس/ آذار 2020) إنه سيطلب غدا الاثنين وبشكل رسمي من بيني غانتس منافس نتنياهو محاولة تشكيل حكومة بعد انتخابات أجريت هذا الشهر. وجاء في البيان الرئاسي "غدا عند منتصف النهار سيكلف الرئيس بيني غانتس (رئيس حزب أزرق أبيض) بتشكيل حكومة".

مختارات

إقبال عربي غير معهود، منذ عام 1999، على الانتخابات الإسرائيلية التشريعية، والأصوات تصب في معظمها لصالح القائمة العربية المشتركة، والتي حققت نجاحاً غير مسبوق. فما هي الأسباب وراء المشاركة الواسعة من المجتمع العربي؟ (04.03.2020)

أظهرت استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدم اليوم الثلاثاء في الانتخابات الإسرائيلية، لكن دون تحقيق أغلبية حاكمة، في ثالث انتخابات عامة في أقل من عام، فيما القائمة العربية تشكل القوة الثالثة. (03.03.2020)

وحصل غانتس، وهو جنرال سابق، في وقت سابق اليوم على دعم حزبين رئيسيين في سعيه للإطاحة بنتنياهو اليميني. وذكر راديو الجيش الإسرائيلي اليوم أن أغلبية من 61 نائبا بالكنيست المؤلف من 120 عضوا أوصوا بأن يتولى تحالف الوسط الإسرائيلي "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس تشكيل ائتلاف حكومي.

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الانتخابات الإسرائيلية – تقدم نتنياهو دون تحقيق أغلبية حاكمة

وقال القومي المتشدد، وصانع الملوك، وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا العلماني إنه قدم التوصية بغانتس إلى الرئيس رؤوفين ريفلين. ويأتي القرار من جانب ليبرمان، الذي فاز حزبه بسبعة مقاعد في انتخابات برلمانية ثالثة غير مسبوقة في الثاني من آذار/ مارس الجاري، بعد ساعات من تقديم كل الأعضاء الخمسة عشر في القائمة المشتركة للأحزاب العربية بتزكية غانتس، الخصم الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستدعى ريفلين اليوم غانتس ونتنياهو لاجتماع "عاجل" بمقره في مدينة القدس، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة طارئة تضم حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو الذي فاز بـ 36 مقعدا وحزب أزرق أبيض بزعامة غانتس بـ 33 مقعدا.

وتظل إسرائيل بدون حكومة لأكثر من عام بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية برلمانية. ولم تسفر الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2 آذار/ مارس عن أغلبية حاسمة لا لكتلة نتنياهو اليمينية والأحزاب الدينيةولا لكتلة يسار الوسط بزعامة غانتس والأحزاب العربية.

ع.ج/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Israel Wahlen Arabische Liste (Reuters/A. Awad)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    وجوه القائمة العربية المشتركة

    حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 2019، مما يجعلها ثالث أقوى حزب إسرائيلي، وعكفت على ما أسمته بـ"إسقاط" نتنياهو من خلال دعم رئيس الأركان السابق للجيش بيني غاتنس لتشكيل حكومة ائتلاف إسرائيلية. رشحت القائمة 16 عضواً من أبرزهم، أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ومنصور عباس، وعايدة توما، ويوسف العطاونة.

  • Israel - Ex-Gerneralstabchef Benny Gantz (Reuters/N. Elias)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    جدل بشأن دعم غانتس

    اثارت خطوة القائمة لدعم غانتس آراء الأوساط العربية في إسرائيل، بين الرافض والمؤيد، إذ أكدت عضو الكنيست العربي حنين الزعبي نبذها هذه الخطوة، فيما أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بياناً أجمعوا فيه على رفض التوصية على غانتس.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    تأسيس القائمة العربية المشتركة

    تشكلت القائمة العربية المشتركة في 23 يناير/ كانون الثاني عام 2015، وتضم أربعة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (التحالف العربي- اليهودي، وجهات يسارية أخرى) والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي.

  • Avigdor Lieberman - Yisrael Beitenu Partei (Reuters/O. Ben)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    رداً على ليبرمان

    نشأت القائمة العربية المشتركة رداً على رفع نسبة الحسم داخل الكنيست الإسرائيلي من 2% إلى 3.25%، وهي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي تضمن دخول الحزب إلى الكنيست، وذلك بناء على تعديل قانوني بادر إليه النائب اليميني أفيغدور ليبرمان، للحد من المشاركة العربية في الكنيست.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Reuven Rivlin und Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    البرنامج السياسي

    يتمحور برنامج القائمة السياسي حول استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحسين أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل، ومحاربة الجريمة فيه، وتخصيص ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية، وزيادة عدد تصاريح البناء في البلدات العربية.قيادة القائمة في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين.

  • Symbolbild: Präsidentschaftswahlen in Israel 2019 (Getty Images/A. Levy)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    ارتفاع عدد الناخبين العرب

    يشكل العرب في إسرائيل ما نسبته 21% من السكان، وبلغت نسبة مشاركتهم خلال انتخابات الكنيست الأخيرة 59%، بارتفاع 10% عن انتخابات أبريل/نيسان، ودعم 81% منهم القائمة المشتركة، بحصولها على 433 ألف صوتاً، في حين صوّت 18% منهم لأحزاب أخرى.

  • Azmi Bishara (dpa)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    المشاركة العربية التاريخية

    ضم الكنيست تاريخياً 77 عضواً من العرب، أبرزهم الشاعر توفيق زياد، والأديب إيميل حبيبي، والمفكر عزمي بشارة. وكانت أول تجربة عربية في الكنيست لعبد العزيز الزعبي. فهل ستصبح القائمة العربية المشتركة أكثر تأثيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً؟


مختارات

بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وتواجه انتقادات لدعمها وزير أركان الجيش الإسرائيلي غانتس. فما هي القائمة العربية؟ وكيف تشكلت؟ وكيف تساهم في السياسية الإسرائيلية؟ (23.09.2019)  

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