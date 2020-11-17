الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد الإمارات لزيارة بلاده

تلقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) رسالة من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، دعاه فيها إلى زيارة الدولة العبرية، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ... تلقى رسالة خطية من رؤوفين ريفيلين رئيس دولة إسرائيل تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة".

وأعرب الرئيس الإسرائيلي "عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتضمنت الرسالة دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة دولة إسرائيل".

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وأضافت الوكالة أن ابن زايد اشاد في رسالة خطية إلى الرئيس الإسرائيلي بـ"مواقفه الإيجابية والبناءة"، معرباً عن "تقدير دولة الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها"، موجهاً إليه دعوة لزيارة الإمارات.

وأعلنت الإمارات في 13 أغسطس/ آب عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتكون ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994). ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/ أيلول رسمياً على اتفاقيتي تطبيع، لتكون البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل والإمارات إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر. كما تم التوقيع على اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والتعاون العلمي، واتفاقية للطيران تسمح بتسيير 28 رحلة أسبوعياً بين البلدين.

ي.أ/ إ.ع (أ ف ب، رويترز)