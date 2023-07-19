الرئيس الإسرائيلي: نصلي من أجل السلام مع السعودية

نقلت قناة "أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، ما قاله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أمام الكونغرس الأمريكي حول السلام بين إسرائيل ودول عربية.

وقال الرئيس الإسرائيلي، حول اتفاقيات إبراهام التي أطلقتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب: "إن يد إسرائيل ممدودة وقلوبنا منفتحة على أي شريك سلام قريب أو بعيد". وأضاف "نشكر الولايات المتحدة على عملها لتعزيز السلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، الدولة الرائدة في المنطقة والعالم الإسلامي بأسره".

واضاف هرتسوغ في خطابه "نصلي من أجل أن يأتي هذا اليوم، وتأتي معه ثورة حقيقية في تاريخ الشرق الأوسط، وفي تاريخ العالم بشكل عام. أمنيتي العميقة، هي أن تصنع إسرائيل ذات يوم السلام مع جيراننا الفلسطينيين".

وتابع الرئيس الإسرائيلي: "على مر السنين، اتخذت إسرائيل خطوات جريئة في سعيها لتحقيق السلام، وقدمت مقترحات بعيدة المدى لجيراننا الفلسطينيين".

واستدرك قائلا: "ولكن هناك شيئا واحدا يجب أن يكون واضحا: لا يمكن الحديث عن السلام في نفس الوقت الذي يتم فيه الموافقة على الإرهاب أو إضفاء الشرعية عليه، بشكل ضمني أو صريح. السلام الحقيقي لا يمكن أن ينشأ من العنف. إن الإرهاب الفلسطيني ضد إسرائيل أو ضد الإسرائيليين يقوض أي إمكانية مستقبلية للسلام بين البلدين".

وحول البرنامج النووي الإيراني، قال: "أكرر ما قاله كل زعيم إسرائيلي منذ سنوات: دولة إسرائيل مصممة على منع إيران من امتلاك قدرات أسلحة نووية".

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض، إن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "غير قابلة للكسر"، وأضاف: "نحن نعمل معا لتحقيق المزيد من التكامل والاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابع بايدن، في تصريحات لوسائل الإعلام في المكتب البيضاوي قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي: "لدينا الكثير لنفعله، هناك الكثير من العمل الشاق، لكن هناك تقدم، ففي العام الماضي، عقدنا أكبر تجمع للعرب والإسرائيليين منذ عقد، وقمنا بحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والذي اعتقد أناس أنه لن يحدث أبدا"، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن).

وتابع: "لقد فتحنا المجال الجوي لإسرائيل فوق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بعد زيارتنا هناك، وجمعنا الإسرائيليين والفلسطينيين معا على المستوى السياسي في مدينة شرم الشيخ بمصر".

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)