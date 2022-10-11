الرئيس الأوكراني يلتقي بايدن ويخاطب الكونغرس اليوم

في زيارة تعد تاريخية، يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2022) نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يغادر بلاده منذ الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن "مسؤول أمريكي كبير" أنه تم الاتفاق في 11 كانون الأول/ ديسمبر على الزيارة خلال اتصال بين الرئيسين ثم تأكدت الأحد. وتحيط بهذه الزيارة إجراءات أمنية مشددة جدا ولن تستغرق سوى "ساعات قصيرة".

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتطلع إلى الترحيب بالرئيس زيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، وبعد ذلك سيلقي الرئيس زيلينسكي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس، مما يظهر الدعم القوي من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأوكرانيا". وأضاف أن بايدن سيعلن خلال الزيارة عن "حزمة جديدة مهمة من المساعدات الأمنية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

ويستعد البرلمانيون الأمريكيون للتصويت على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة حوالى 45 مليار دولار.

ومن جانبه، أكد زيلينسكي الرحلة، في منشور عبر تويتر، نشر بالتزامن مع بيان البيت الأبيض. وقال زيلينسكي "في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز الصمود والقدرات الدفاعية لأوكرانيا"، وأضاف أن مناقشاته مع بايدن ستشمل التعاون الثنائي. وتابع الرئيس الأوكراني "سألقي أيضا كلمة أمام الكونغرس وسأعقد عددا من الاجتماعات الثنائية".

أنظمة باترويت إلى أوكرانيا

وتتزامن زيارة الرئيس الأوكراني مع نية الإدارة الأمريكية إرسال حزمة مساعدات دفاعية جديدة للبلاد تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، حسبما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال مسؤول في البيت الابيض إن تسليم أنظمة باتريوت هدفه الرد على "الهجمات الهمجية" الروسية. لكنه أوضح أنه يجب تدريب الجيش الأوكراني على تشغيل هذا النظام المتطور وهو ما سيحصل "في بلد آخر" و"سيستغرق وقتا".

اختبار لمنظومة الصواريخ الأمريكية باترويت

وحذرت روسيا الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من تزويد أوكرانيا بنظام باتريوت. وقالت موسكو إن مثل الأسلحة الثقيلة الأخرى، ستصبح هذه الأسلحة "أهدافا مشروعة ذات أولوية" للقوات الروسية، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا.

لقاء تاريخي

وكان الرئيس جو بايدن قد استقبل زيلينسكي في المكتب البيضوي في الأول أيلول/سبتمبر 2021، ووعده بدعمه في مواجهة روسيا. واليوم الأربعاء سيلتقي الرجلان في المكان نفسه لكن في اجتماع يأخذ بعدا تاريخيا مختلفا كونه أول لقاء حضوري منذ اجتاحت روسيا أوكرانيا ما جعل زيلينسكي قائد الحرب المعروف في كل أنحاء العالم وجو بايدن القائد الأعلى للرد الغربي على روسيا.

لقاء سابق بين جو بايدن وزيلينسكي في البيت الأبيض قبل شهور من اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا (أرشيف 1/9/2021)

وخلال زيارة إلى الجبهة الثلاثاء، في مدينة باخموت (شرق) أعطى الرئيس الأوكراني إشارة عند تسلمه العلم من المقاتلين قائلا "سنعطيه للكونغرس الأمريكي، للرئيس الأميركي. نحن ممتنون لدعمهم لكن هذا ليس كافيا".

والولايات المتحدة هي المانح الأكبر لكييف بفارق كبير، وقدمت بحسب تقديرات الخبراء حوالى 50 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا بينها 20 مليارا كأسلحة ومساعدة عسكرية.

يأتي ذلك فيما تدخل الحرب اليوم الأربعاء يومها ال300، وقد دعا الرئيس الروسي إلى اجتماع عسكري كبير. وأعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي "سيعقد اجتماعاً موسّعاً لوزارة الدفاع (...) سيتمّ خلاله عرض نتائج أنشطة القوات المسلّحة الروسية في العام 2022 وسيتم تحديد المهمّات للعام المقبل". وسيضم الاجتماع حوالى 15 ألف مسؤول عسكري وسيعرض وزير الدفاع سيرغي شويغو خصوصا "وضع تقدم العملية العسكرية الخاصة"، وهو المسمى الذي تطلقه موسكو على حربها العدوانية على أوكرانيا.

ص.ش/ح.ز (ا ف ب، د ب أ)